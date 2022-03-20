أجمل مسجات تهنئة عيد الأم 2022 وأروع صور حصرية تهنئة لست الحبايب بمناسبة عيد الأم

عيد الأم من المناسبات العظيمة التي يحتفل بها الأبناء كل عام بأمهاتهم، حيث يقدرون كل ما قامت بها الأمهات لهم طوال حياتها، ويقدمون لها الهدايا المختلفة واللائمتنان على ما قاموا به من تضحيات، فالأم أعظم شيء في الكون هي من تسهر من أجل أبنائها طوال الليل لراحتهم، وتساعدهم ليكونوا أفضل الناس في المجتمع، كما أنها تضحي بالكثير من الأمور صحتها وجمالها وحياتها الشخصية من أجل أبنائها، وعيد الأم فرصة عظيمة حتى يكرم الأبناء أمهاتهم في تلك المناسبة العظيمة.

تهنئة عيد الأم 2022

من منا يستطيع أن ينكر فضل الأم عليه وتضحيتها، فالتضحية تبدأ من هو جنين في رحمها حيث تتخلى عن النوم براحة والمشي وتتغير حياتها، وتسهر من أجله الليالي وتظل تقدم له الكثير حتى يصبح شخصاً مسئولاً عن نفسه، فالأم هي سر السعادة للأبناء ونور البيوت، فهي الحضن الحنين هو من تهون الصعاب على أبنائها، هي التي تدعو لهم دون مقابل وتتمنى أن تكونوا أفضل منها بكثير، مهما قمنا وقدمنا لم نوافي الأمهات حقهم علينا.

أجمل مسجات تهنئة عيد الأم 2022

عيد الأم مناسبة عظيمة جداً يحرص الأبناء على الاحتفال بها بشتى الطرق المختلفة، ومن أبرز طرق تهنئة عيد الأم إرسال الرسالة المكتوبة أو المصورة للأمهات، وهذا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإليكم الآن أفضل مجموعة من مسجات عيد الأم:

أمي قد تكونين في نظر الخلق مجرد إنسان لكنكِ بالنسبة لي أروع ملاك، ولو استطعت أن أديكي عمري ما ترددت لحظة واحدة.

أنا لا شيء بدونك أمي.. فأنتي سر حياتي ومصدر سعادتي وبريق أيامي، أدامك الله فوق رأسنا ما حيينا.

أحلى الأعياد عيدك.. وأروع القلوب قلبك، وأنا بجبلك هدية ما تليق لغيرك.

كل ما تمر سنة ويجي عيدك، أدعي ربي السنة الجاية تبقيلي.

احترت يومك إيش أهديك.. عمري إلي بحضنك ربيته، ولا قلبي إلا علمتيه الحب.

أمي بيومك أتمني أن أهديك عيوني تشوفي بيها وقلبي تعيشي بيه.

رسائل تهاني لست الحبايب

باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك وأقول لك.. بحبك يا أمي.

يا أغلى ما في الكون.. يومك أحلى وأجمل يوم، يجمعنا كلنا حواليك دوم.

لو كان عندي كتير هموم.. وكان عندي الشغل بالكوم.. بين حضنك كل شيء بيهون.

أمي يارب تكون سالمة سنة بعد سنة.. وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.

من غيرك يا أمي حياتي كئيبة.. كل عام وأنتي بألف خير.

بحبك يا أمي وهمي في الدنيا رضاكي يا أغلى من عرفت بعمري وحياتي.

أمي يا كل الناس والأحباب.. مش عايز أشوف دمعتك على الأهداب، سحابة صيف تعدي مع السحاب، عيش يومك وأنسى الأسباب.. كل عام وأنتي بألف خير.

صور حصرية تهاني عيد الأم