نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض جرير ايفون 13 الجريئة.. امتيازات في الألوان والتقسيط والأسعار في المقال التالي
عروض جرير رمضان مارس 2022، عروض رمضان داخل مكتبات جرير تكون عروض متميزة للغاية وهذا العام سيكون شهر رمضان خلال شهر إبريل ولذلك ستقوم jarir bookstore مكتبة جرير بتقديم عروض شهر رمضان خلال شهر مارس 2022، وإليكم خلال مقال هذا اليوم سيكون موضوعنا عن العروض الخاصة بمكتبات جرير خلال شهر مارس وسأذكر لكم بعض التفاصيل الخاصة بالعروض والتخفيضات ومفاجآت جرير هذا العام.
عروض جرير ايفون لعيد الأم.. أسعار مغرية لأجمل هدية أيفون 13 خلال هذه الفترة
عروض جرير اليوم السعودية
مكتبات جرير السعودية من أقدم المكتبات الموجودة في المكتبة حيث أنها تم تأسيسها في الثمانينات من القرن الماضي وكانت عبارة عن مكتبة صغيرة متخصصة في بيع الأدوات والمستلزمات المدرسية، ولكن بعد أن تطور الأمر ونجحت المكتبة وحققت أرباح متميزة تم فتح فرع آخر لها وكان في مدينة الرياض أيضًا ولكن أضافة بعض المنتجات الأخرى إليها هذه المرة حيث أنها أصبح بها أدوات إلكترونية وأجهزة كهربية والعديد من المنتجات الأخرى.
عروض الجوالات في جرير رمضان
تقدم مكتبات جرير مجموعة كبيرة من العروض خلال شهر مارس بمناسبة إقتراب شهر رمضان، وإليكم بعض من تلك العروض خلال السطور القادمة:
- عروض جرير للجوالات جوال آبل آيفون ١٢ برو ماكس سعة ٢٥٦ جيجابايت بسعر 4999 ريال سعودي
- تقسيط جوالات جرير تليفون محمول آبل آيفون ١٣ برو ماكس سعة ٢٥٦ جيجابايت بسعر 5399 ريال سعودي
- بطاقة خصم جرير هاتف محمول آبل آيفون اكس ار سعة ١٢٨ جيجابايت بسعر 3069 ريال سعودي
- عروض جوالات جرير آبل آيفون اكس سعة ٢٥٦ جيجابايت بسعر 5039ريال سعودي
- عروض جرير على الجوالات جوال آبل آيفون اكس ار سعة ١٢٨ جيجابايت بسعر مغري جداً 2599 ريال سعودي.
- كود خصم جرير هاتف محمول آبل آيفون اكس ار سعة ٦٤ جيجابايت بسعر 2349 ريال سعودي
- التقسيط من جرير آبل آيفون ٧ بلس سعة ١٢٨ جيجابايت بسعر مناسب 2409 ريال سعودي
- اسعار الجوالات في جرير تليفون محمول آبل آيفون ٧ سعة ٣٢ جيجابايت بسعر 1749 ريال سعودي
- تخفيضات جرير جوال آبل آيفون ١٢ برو سعة ٥١٢ جيجابايت بسعر 5499 ريال سعودي
- جوالات مكتبة جرير هاتف آبل آيفون ١٣ برو ماكس سعة ١ تيرا بايت بسعر 7699 ريال سعودي
- عروض جرير ايفون آبل آيفون ١٢ برو ماكس سعة ٥١٢ جيجابايت بسعر 5899 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض جرير ايفون 13 الجريئة.. امتيازات في الألوان والتقسيط والأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.