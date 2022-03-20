نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض العثيم اليوم الأحد 17 شعبان 1443 مع اقتراب شهر الخير عروضنا غير في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذا المقال عروض العثيم اليوم والتي تقدم لعملائها ما يحتاجونه من مواد غذائية لذالك هناك إقبال غير مسبوق في الفترة الأخيرة وقبل أيام قليله من اقتراب شهر رمضان المبارك لمعرفه المنتجات التي تقدمها أسواق العثيم في مختلف المدن في المملكة العربية السعودية حيث أن هناك عمليات بحث عبر محرك البحث جوجل لمعرفه مجله العروض لذالك سوف نقدمها لحضراتكم من خلال موقع ثقفني كي تتعرفوا علي المنتجات وتستفيدوا بالتخفيضات الغير مسبوقه والتي تصل إلى نصف الثمن.

عروض العثيم اليوم 20 مارس

تتيح عروض العثيم الفواكه والخضروات واللحوم والدواجن والأسماك وجميع أنواع المشروبات الغذائية الهامة الطازجة والطبيعية كما تقدم أيضا جميع أنواع الملابس التي يحتاجها الرجال والأطفال والأحذية الرجالي والنسائي أيضا كما توفر جميع ما يحتجه الأطفال من مستلزمات وأيضا جميع أنواع المساحيق والمنظفات والأدوات التي لا غني عنها في كل منزل كما تتيح عروض العثيم اليوم أيضا الأجهزة الكهربائية والجوالات بمختلف أنواعها أيضا وجميع أنواع الشواحن.

مجله عروض العثيم الأحد

تتضم عروض العثيم جميع المنتجات والأدوات الكهربائية والمنزلية التي لا غني عنها حيث تقدم قدر ضغط السيف بسعر 99 ريال سعودي وقدر ضغط جيرانيت طقم قدور سويت هوم غير لاصق 10 قطع بسعر 149 ريال سعودي فقط لفتره محدوده كما تحتوي يضا علي طقم حافظه طعام 3 قطعه بسعر 39.95 ريال سعودي وايضا طقم عشاء اركوبال 19 حبه بسعر وأيضا قفازات يودو وسط بسعر 12.95 ريال سعودي وأيضا تروموس الشاي بسعر 29 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض العثيم في جميع متاجرها وأسواقها جميع أنواع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء حيث توفر لعملائها زيت بانتين بسعر 8.95 ريال سعودي وشامبو بانتيتن بسعر 10.95 ريال سعودي و شامبو هيد اند شولدرز انتعاش بسعر 16.95 ريال سعودي فقط ومعطر جو وفوطه صحيه ألويز كبير زهري وجميع متطلبات الأطفال حيث توفر في مجله لعروض الأسبوعية حفائض الأطفال بامبرز حساس بسعر 24.95 ريال سعودي.

تحتوي عروض العثيم علي صابون ديتول اليد وجل الاستحمام وصابون ديتول اليد ومناديل الديتول بسعر 24.95 ريال سعودي وأيضا مطهر ديتول مطبخ برتقال ومزيل بقع فينش وأيضا منظف الحمامات ومبيد الحشرات وأيضا ورق الحمام وشامبو مغزي للشعر جاف بسعر 11.95 ريال سعودي فقط .

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