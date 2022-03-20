نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض بنده اليوم الأحد 17 شعبان 1443 تخفيضات رمضان لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده اليوم من العروض التي عليها إقبال كبير للغايه وغير مسبوق حيث تحتوي علي افضل وجود المنتجات الغذائيه التي ينتظرها جميع الأشخاص في كل أسبوع كي يستفيدوا من الخصومات التي تصل الي 50% بمناسبه اقتراب شهر الخير حيث يستمر هذا العرض حتي الأربعاء فقط فسارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه من جميع متاجر بنده وهايبر بنده من جده والرياض وباقي مدن المملكة العربية السعودية أيضا.

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تضم عروض في متاجرها جميع المنتجات الطازجه من فواكه وخضروات ومعلبات غذائية كالفول والطحينه والمربي والحلاوة الطحينه المعلبة وجميع منتجات الألبان والجبن الطبيعي كامل الدسم وأيضا خالي الدسم كما تقدم افضل اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة والمشروبات والتي لا تجدونها غير في متاجر بنده وهايبر بنده فقط وحتي يوم الأربعاء القادم كما تتيح لعملائها أيضا جميع الأدوات المنزلية الهامة التي لا غني عنها في أي منزل.

مجله عروض بنده الأحد

يبحث عدد كبير من المواطنين في جميع المدن علي هذا العرض المميز كي يتعرفوا علي المنتجات التي لا غني عنها في اي منزل لذالك سوف نقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني والذي يحتوي علي مجله العروض الأسبوعية.

تشمل عروض بنده جده جميع المشتريات والمنتجات مثل الأرز البسمتي والتفاح وكريم الكراميل ودجاج فقيه وجميع أنواع الزيوت حيث تحتوي علي زيت الزيتون وزيت الزرة والعنب الأسود والأبيض الإيطالي الذي بعشقه الجميع كما تقدم أيضا الجزر والفاصوليا والخس الرومي بسعر 3.95 ريال سعودي فقط وأيضا الطحين الفاخر والمكرونه.

تضم عروض بنده الأحد طماطم كامله مقشره هناء بسعر 9.95 ريال وبخصم 5% كما تحتوي علي الفول المدمس حبه درجة اولي لونا وأيضا وشوربه الدجاج بالشعرية ولحم التونه وجميع اللحوم حيث تتيح في مجله العروض كفته بقري والبرجر البرازيلي وروستو بقري وكعبات اللحم البقري البرازيلي أيضا وعجل بكستاني وكتف خروف.

كما تحتوي ايضا علي جميع انواع المخبوزات الطازجه والفاخره مل معمول بالتمر بحجم صغير بسعر 19.95 ريال سعودي وايضا البسكويت المصري وكرواسون فرنسي طازج وكيك انجليزي فرنسي ومكسرات مشكله مملحه ولوز صنبوري بسعر 59.95 ريال سعودي والقرفه المطحونه.

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