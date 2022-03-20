نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اون لاين بخصم حتى 50% extra في التخفيضات الكبرى من أكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا اون لاين متاحة بالمملكة حتى فترة محدودة، وهذا من موقع اكسترا extra بالتخفيضات الكبرى بأسعار خاصة من أكسترا السعودية، وتضم الخصومات أجهزة ذكية ومستلزمات منزلية بخصم كبير حتى نفاذ الكمية، حيث تم طرح الكثير من المنتجات التي تهم المقيمون في المملكة العربية، حتى يجدون كل احتياجاتهم في مكان واحد.

كما أنه تم طرح كل المنتجات على الموقع الرسميى بخدمة تقسيط اكسترا المتاحة على مخ المعروضات الإلكترونية، من الأجهزة الذكية أو الكهربائية، وكذلك يقدم موقع اكسترا مزايا عديدة لعملائه منها خدمة التوصيل المجاني على معروضات مختارة، مع الألتزام بمعاير الأمان والسلامة وضمان وصول المنتج دو أي تلف حتى باب المنزل.

عروض اكسترا اون لاين بخصم حتى 50% extra في التخفيضات الكبرى من أكسترا السعودية

تخفيضات اكسترا تحتوي على الكثير من التخفيضات الكبرى الخاصة بالأجهزة المنزلية، مثل الشاشات، والمكانس الكهربائية، وأجهزة كي الملابس، بالإضافة إلى الثلاجات والغسالات والبوتاجازات، وبهذا تتيح اكسترا اون لاين كل أجهزة المنزل بفروعها، وكذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باكسترا تخفيضات السعودية ، وتتاح الخصومات إلى فترة محدودة فقط أو حتى نفاذ الكمية.

وهكذا يتضح لكم أنه يمكن لكل العملاء الذين يرغبون في التسوق في السعودية والأستفادة منه لشراء إحتياجاتهم المنزلية الحديثة، يمكنهم أيجادها كلها قي مكان واحد، مما يسهل عملية الشراء ويوفر كذلك المجهود المبذول والوقت الذي كان يتم إهداره في التسوق بين كل المتاجر العديدة الموجودة في داخل مناطق المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا

يوجد في اكسترا شاشات متعددة من ماركات مختلفة والتي من أشهرها شاشات ال جي ، و سامسونج samsung ، فهما من أشهر الماركات في المملكة، حيث يزودون أجهزتهم من الشاشات بتقنيات حديثة تميزهم عن غيرهم، ولهذا نعرض لكم أسعار شاشات اكسترا الجديدة والذكية التي يوجد منها مقاسات كثيرة تناسب كل الغرف والمكاتب.

تخفيضات اكسترا

شاشات سامسونج 55 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه، كيو ال اي دي، بسعر 3799 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي، بخصم كبير 45.72%.

شاشات سامسونج 65 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه، كيو ال اي دي، بسعر 4999 ريال سعودي، بخصم قدره 47.37%.

شاشات سامسونج 75 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه، كيو ال اي دي، بسعر 6999 ريال سعودي بدلًا من 12499 ريال سعودي، بخصم 44%.

موقع اكسترا الرسمي

شاشات سامسونج 75 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه، كريستال الترا اتش دي، بسعر 5799 ريال سعودي بدلًا من 8999 ريال سعودي، بخصم 35.56% مع 6 شهور مجانًا من شاهد vip.

شاشات سامسونج 65 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه، كريستال الترا اتش دي، بسعر 4199 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي، بخصم 30.01% مع 6 شهور مجانًا من شاهد vip.

اكسترا شاشات

شاشات سامسونج 55 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه اتش دي ار، كيو ال اي دي، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي، بتوفير 2500 ريال سعودي، بخصم 41.67% مع 6 شهور مجانًا من شاهد vip، بإمكانية التقسيط بقيمة 168 ريال سعودي.

شاشات سامسونج 65 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه اتش دي ار، كيو ال اي دي، بسعر 4599 ريال سعودي، بخصم 48.89% مع 6 شهور مجانًا من شاهد vip، بإمكانية التقسيط بقيمة 220 ريال سعودي.

عروض اكسترا شاشات سمارت

شاشات ال جي 65 بوصة، بجودة الترا اتش دي 4 كيه ال اي دي، بسعر 3899 ريال سعودي بدل من 7399 ريال سعودي، مع توفير 3500 ريال سعودي، بخصم 47.30 %، بإمكانية التقسيط 187 ريال سعودي.

شاشات ال جي 65 بوصة، بجودة الترا اتش دي 4 كيه، بتقنية النانو سيل، بسعر 4399 ريال سعودي بدل من 8499 ريال سعودي، مع توفير 4100 ريال سعودي، بخصم 48.24%، بإمكانية التقسيط 211 ريال سعودي.

تخفيضات عروض اكسترا على الشاشات

عرض مخفض على كل شاشات ال جي lg بمقاس 55 بوصة، بجودة يو اتش دي نانو سيل، بنقاء عالي 4 كيه اتش دي ار، بسعر 3199 ريال سعودي فقط لا غير بدل من 6399 ريال سعودي، مع توفير 3200 ريال سعودي، بخصم 50% مع 6 شهور مجانًا من شاهد vip، بإمكانية التقسيط 153 ريال سعودي.

شاشات ال جي lg الذكية بمقاس كبير 86 بوصة، ال اي دي بنقاء عالي 4 كيه اتش دي ار سمارت، بسعر مخفض من اكسترا 7899 ريال سعودي فقط لا غير، بدل من 15799 ريال سعودي، مع توفير قدره 7900 ريال سعودي، بخصم بنسبة 50% مع إشتراك لمدة 3 شهور مجانًا في قنوات osn ، بإمكانية التقسيط 378 ريال سعودي.

عروض شاشات اكسترا

عرض حصري من متجر اكسترا السعودية على شاشات سامسونج 85 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه اتش دي ار، كيو ال اي دي، بسعر مخفض جدًا على موقع اكسترا 9199 ريال سعودي بدل من 17999 ريال سعودي، مع توفير 8200 ريال سعودي، بخصم 48.89% مع 6 شهور مجانًا من شاهد vip، بإمكانية التقسيط 440 ريال سعودي.

شاشات ال جي lg الذكية بمقاس كبير 65 بوصة، ال اي دي بنقاء عالي 4 كيه اتش دي ار سمارت، بسعر مخفض من اكسترا 3699 ريال سعودي فقط لا غير، بدل من 6699 ريال سعودي، مع توفير قدره 3000 ريال سعودي، بخصم بنسبة 44.78% مع إشتراك لمدة 3 شهور مجانًا في قنوات osn ، بإمكانية التقسيط 177 ريال سعودي.

عروض اكسترا الجديدة

شاشات ال جي lg الذكية بمقاس كبير 75 بوصة، ال اي دي بنقاء عالي 4 كيه اتش دي ار سمارت، بسعر مخفض من اكسترا 5299 ريال سعودي فقط لا غير، بدل من 9999 ريال سعودي، مع توفير قدره 4700 ريال سعودي، بخصم بنسبة 48% مع إشتراك لمدة 3 شهور مجانًا في قنوات osn ، بإمكانية التقسيط 254 ريال سعودي.

شاشات ال جي lg الذكية بمقاس 65 بوصة، ال اي دي بنقاء عالي 4 كيه اتش دي ار سمارت، بتقنية النانو سيل، متاح بسعر 3499 ريال سعودي فقط لا غير، بدل من 6999 ريال سعودي، مع توفير قدره 3500 ريال سعودي، بخصم بنسبة 50% مع إشتراك لمدة 3 شهور مجانًا في قنوات osn ، بإمكانية التقسيط 168 ريال سعودي.

تخفيضات جديدة من اكسترا

شاشات ال جي lg الذكية بمقاس 75 بوصة، ال اي دي بنقاء عالي 4 كيه اتش دي ار سمارت، بتقنية النانو سيل، متاح بسعر 4999 ريال سعودي فقط لا غير، بدل من 9999 ريال سعودي، مع توفير قدره 5000 ريال سعودي، بخصم بنسبة 50% مع إشتراك لمدة 3 شهور مجانًا في قنوات osn ، بإمكانية التقسيط 239 ريال سعودي.

اكسترا

لا يخلو بيت في المملكة من الأجهزة المنزلية، وخاصةً أجهزة التنظيف من المكانس التي يوجد منها أنواع كثيرة في السعودية، حيث تم طرح الكثير منها بتكنولوجيا متطورة تساعد ربة المنزل في التنظيف بأسرع وقت دون بذل الكثير من الوقت والمجهود، ونترككن مع الأسعار التي يمكنكم الاستفادة منها مع خدمة تقسيط اكسترا المميزة.

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جهاز كواية بخار يدوية من فيليبس philips سعة 70 ملل، بقوة 1100 واط، بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 319 ريال سعودي، بخصم 31.35% أو بالتقسيط بقيمة 11 ريال سعودي.

سعة 70 ملل، بقوة 1100 واط، بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 319 ريال سعودي، بخصم 31.35% أو بالتقسيط بقيمة 11 ريال سعودي. جهاز كواية بخار يدوية من تيفال tefal بلونين أبيض وأسود، بقوة 1300 واط، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي، بخصم 39.51% أو بالتقسيط بقيمة 10 ريال سعودي.

اسعار اكسترا السعودية

جهاز كواية بخار من فيليبس philips ، بقوة 2600 واط، بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي، بخصم فوري عند الشراء 23.35% أو بالتقسيط بقيمة 12 ريال سعودي.

جهاز كواية بخار من تيفال tefal ، بقوة 2400 واط، بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 269 ريال سعودي، بخصم خاص جدا 33.64% أو بالتقسيط بقيمة 9 ريال سعودي.

اجهزة اكسترا السعودية

جهاز كواية بخار من براون braun ، بقوة 2600 واط، مع مانع التنقيط ومانع التكلس، بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 469 ريال سعودي، بخصم خاص جدا 40.51% أو بالتقسيط بقيمة 12 ريال سعودي.

جهاز كواية بخار من تيفال tefal ، بقوة 2500 واط، بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 209 ريال سعودي، بخصم خاص جدا 47.85% أو بالتقسيط بقيمة 6 ريال سعودي.

خصومات اكسترا على الاجهزة

جهاز كواية بخار من فيليبس philips بقوة 2400 واط، بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 219 ريال سعودي، بخصم 27.40% بقيمة 60 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 8 ريال سعودي.

جهاز كواية بخار من فيليبس philips بقوة 2000 واط، بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 139 ريال سعودي، بخصم 43.17% بقيمة 60 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 4 ريال سعودي.

متجر اكسترا السعودية

جهاز كاوية كبس من برينسيس مقاس 36 بوصة، تعمل بخاصية التنبيه الصوتي، بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1539 ريال سعودي، بخصم 38.34% بقيمة 590 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 49 ريال سعودي.

جهاز كاوية كبس من كلاس برو مقاس 36 بوصة، مع خاصية التحكم باللمس، بسعر 839 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي، بخصم 35.41% بقيمة 460 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 41 ريال سعودي.

اجهزة الكوي من اكسترا

جهاز كاوية بخار عمودية من شركة تيفال tefal ، تعمل بقوة 2000 واط، بسعر 569 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي، بخصم 28.79% بقيمة 230 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 28 ريال سعودي.

جهاز كاوية بخار عمودية من شركة فيليبس philips ، تعمل بقوة 1800 واط، بسعر 259 ريال سعودي بدلًا من 439 ريال سعودي، بخصم 41% بقيمة 180 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 13 ريال سعودي.

أجهزة اكسترا المنزلية

مكواة بخارية للملابس تحكم 4 خطوات من شركة كلاس برو، تعمل بقوة 1800 واط، بسعر 329 ريال سعودي بدلًا من 549 ريال سعودي، بخصم 40.07% بقيمة 220 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 16 ريال سعودي.

مكواة بخار للملابس من شركة برنسيس، تعمل بقوة 1500 واط، بسعر 189 ريال سعودي بدلًا من 378 ريال سعودي، بخصم 50% بقيمة 189 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 10 ريال سعودي.

عروض اكسترا للاجهزة الكهربائية

مكواة بخار من شركة كلاس برو، تعمل بقوة 1800 واط، مع خزان شفاف بسعة 1.6 لتر، بسعر 104 ريال سعودي بدلًا من 209 ريال سعودي، بخصم 50% بقيمة 105 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 5 ريال سعودي.

مكواة بخار افقية مع 5 إعدادات بخار من شركة فيليبس philips ، تعمل بقوة 2000 واط، بسعر 589 ريال سعودي بدلًا من 789 ريال سعودي، بخصم 25.35% بقيمة 200 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 29 ريال سعودي.

وتتسم أجهزة الكي التي تقدمها متاجر اكسترا في المملكة العربية السعودية بإلتزامها بمعايير الجودة والأمان من حيث الطاقة، والكهرباء، والجهد، حيث أن تلك المعايير هي بالمواصفات الأساسية لضمان جودة المنتج، وبهذا يمكن الإختيار وفقًأ لإحتياجاتكم من أجهزة الكي بأمان تام وثقة، من حيث الجودة والسعر، وضمان سلامة المنتج ومطابقته للمعايير الدولية.

اكسترا extra

جهاز تنظيف الأرضيات الصلبة والخشنة من بيسيل، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي، بخصم 38.49% بقيمة 500 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 39 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية بدون أسلاك من برنسيس، بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال سعودي، بخصم 50% بقيمة 90 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 5 ريال سعودي.

أكسترا

تمدكم اكسترا السعودية بجديد الخصومات الخاصة بأجهزة المطبخ، ومنها الأفران الكهربائية ومبردات الماء، والتي توجد في المعارض بسعر مخفض من شركات كلاس برو وبرنسس، وبهذا نكون قدمنا مختلف الأجهزة المنزلية التي تناسب كل أسرة.

ويمكنكم ايجاد كل الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي تحتاجونها في تجهيز المنزل أو تجديده في أي من فروع متجر اكسترا المتاحة لكم داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم هذا من شراء كل الأجهزة من مكان واحد بأقل مجهود دون إضاعة الكثير من الوقت، فكل ما تحتاجوه توفره لكم اكسترا في الفرع الأقرب لكم، كما يمكنكم التسوق من خلال موقعها الإلكتروني الذي يضم خدمة التوصيل المنزلي.

موقع اكسترا السعودية

براد ماء حار وبارد من كلاس برو بقوة 520 واط، متاح باللون الأبيض، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي، بخصم 50%.

براد ماء حار وبارد من ماجيك، متاح باللون الذهبي، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1359 ريال سعودي، بخصم 33.85%.

براد ماء حار وبارد من كلاس برو بقوة 520 واط، متاح بلون أسود ستيل، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي، بخصم 35.11%.

اسعار اكسترا

براد ماء حار وبارد من كلاس برو بقوة 520 واط، متاح باللون الأبيض، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي، بخصم 33.73 %.

فرن بسعة 60 لتر من كلاس برو مدمج به شاشة رقمية تعمل باللمس، مع باب من الزجاج مذدوج، ملحق به أيضًا مشواة، بخاصية وظيفة التوزيع الحراري، متاح باللون الأسود، بسعر 449 ريال سعودي بدلًا من 679 ريال سعودي، بخصم 33.87%.

اكسترا الكترونيات

عرض مخفض جدًا من موقع اكسترا السعودية على فرن بسعة 90 لتر من برنسيس princess ، مدمج به قاعدة دوارة، كما أن الفرن يعمل بقوة حرارية قدرها 2400 واط، بسعر حصري مقدم في كل فروع المملكة 499 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي، بخصم 37.55%، بتوفير 300 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 24 ريال سعودي شهريًا.

أجهزة اكسترا

عرض على فرن بسعة 100 لتر من كلاس برو مدمج به شاشة رقمية تعمل باللمس، مع باب من الزجاج مزدوج، ملحق به أيضًا مشواة، بخاصية وظيفة التوزيع الحراري، متاح باللون الأسود، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 7299 ريال سعودي، بخصم 31.55%، بتوفير 230 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 24 ريال سعودي شهريًا.

عرض حصري جدًا على فرن بسعة 45 لتر من كلاس برو مدمج به شاشة رقمية تعمل باللمس، مع باب من الزجاج مزدوج، ملحق به أيضًا مشواة، بخاصية وظيفة التوزيع الحراري، متاح باللون الأسود، بسعر 329 ريال سعودي بدلًا من 479 ريال سعودي، بخصم 31.32%، بتوفير 150 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 16 ريال سعودي شهريًا.

قدمنا لكم أجدد ما قدمته اكسترا عروض السعودية في موسم التخفيضات الكبري الذي يستمر حتى 13 نوفمبر 2021، وبهذا يمكنكم معرفة كل تفاصيل أسعار الأجهزة قبل التسوق، حتى يتاح لكم فرصة المقارنة بينها لتختارون ما يناسبكم منها.