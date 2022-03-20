شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بخصم حتى 59% على موقع اكسترا اون لاين

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بأكبر خصم على الإطلاق من أكسترا يصل إلى 59% على موقع اكسترا اون لاين الرسمي، والذي يضم كل الأجهزة التي قد تحتاجون إليها من كل الماركات، حيث نقدم لكم منها الخصومات التي تخص الأجهزة الذكية بكل أنواعها، والتي تجدونها على الموقع أو الفروع بتخفيض كبير حتى لفترة محدودة.

حيث تقدم اكسترا السعودية يوميًا تخفيضات جديدة لعملائها، والتي تتغير بإستمرار، ولذا يجب التنوية إلى ضرورة الإسراع في الشراء قبل أن تنتهي فرصة شراء الأجهزة المرغوب فيها داخل العرض، حيث تجدون في متاجر إكسترا كل الأجهزة الأساسية في كل الأماكن الخاصة بالعمل أو بالمنزل، كما أنه متاح الأجهزة التي تساعد في العملية التعليمية.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بخصم حتى 59% على موقع اكسترا اون لاين

تخفيضات اكسترا تهتم بعرض أكثر الأجهزة طلبًا في متاجر السعودية ، ونجد أهمهم الجوالات والشاشات وأجهزة اللاب توب، حيث أنها من الأجهزة الذكية التي كثر انتشارها مؤخرًا من ماركات عديدة شهيرة، وفي الفقرات التالية نقدم لكم شرحًا وافيًا عن الأسعار وتخفيضاتها.

كما نعرض لكم أهم المواصفات التي تميز كل جهاز عن الآخر، حيث أنه من خلال تلك المواصفات يمكن للمشتري تحديد الجهاز المناسب لمتطلباته وإستخداماته ورغباته، كما أنه من خلال عرضنا للأسعار يتم تحديد الفئة التي ينتمي إليها الجهاز، وبهذا نساعد كل العملاء على إختيار إحتياجاتهم الأساسية من الأجهزة الإلكترونية المختلفة.

اكسترا extra

تتيح اكسترا أحدث الأصدارات من جوالات ايفون المطروحة في الآونة الأخيرة بسعر ولا أروع، والذي تتحدى به سائر المتاجر بتقديمها السعر الأقل في المملكة العربية السعودية، ومن بين الجوالات المطروحة نجد ايفون 13 برو ماكس، أحد الإصدارات التي أحدث ضجة كبير، حيث ينتظره العديد من العملاء منذ مدة.

عروض اكسترا

تقدم اكسترا جوالات حديثة وذكية تضم أقوى التقنيات وأحدثها، كما أنها تركز في خصوماتها على جوالات شهيرة مثل هواوي huawei ، و سامسونج samsung ، و ايفون iphone ، و شاومي xiaomi ، فهي منن أكثر الجوالات تطورًا في الوقت الحالي، ونجد منها ما هو من فئات الفلاج شيب، وكذلك الفئات المتوسطة.

يقدم اكسترا ايفون أجهزة جوال ايفون 13 الجديد الذي تم إصداره هذا العام، وهذا بسعر مميز جدًا كما أنه يقدم للعميل مع الجوال هدايا مجانية قيمة تتمثل في اشتراكات وخصومات من أكسترا ، فبشرائك لجوال ايفون 13 iphone 13 سوف تحصل معه على اشتراك مجاني لمدة شهرين من osn ، مع باقة زين شباب 5 جي، بجانب خصم 205 على اكسترا اكسسوارات جوال ايفون 13 الذكي.

عروض اكسترا للجوالات

متجر اكسترا

ابل ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max ، جوال 5 جي لون ازرق، الإصدار 128 جيجا، بسعر 4599 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي بخصم 11.54%، مع هدية مجانية من اختيارك.

، جوال 5 جي لون ازرق، الإصدار 128 جيجا، بسعر 4599 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي بخصم 11.54%، مع هدية مجانية من اختيارك. ايفون 12 اكسترا برو ماكس، جوال 5 جي لون جرافيت، بسعة 128 جيجا، بسعر 4599 ريال سعودي بدل 5199 ريال سعودي بخصم 11.54%، بالإضافة إلى هدية مجانية.

موقع اكسترا

في النقاط التالية نقدم أجدد ما تم رصده من أسعار لجوالات شاومي ريدمي الجديدة، ومن أهمهم جوال شاومي 11 تي برو، وكذلك جوال شاومي ريدمي نوت 9 تي، بالإضافة إلى جوال شاومي ريدمي 9 ايه، حيث أن لكلٍ منهم مواصفات مختلفة عن الآخر، من حيث المساحة وشبكة الإتصال المدعومة داخل المملكة العربية السعودية.

جوال شاومي ريدمي 9 ايه xiaomi redmi 9a الجيل الرابع لون أزرق، بسعة 32 جيجا، بسعر 389 ريال سعودي.

الجيل الرابع لون أزرق، بسعة 32 جيجا، بسعر 389 ريال سعودي. جوال شاومي ريدمي نوت 9 تي xiaomi redimi note 9t الجيل الخامس لون أسود، بسعة 64 جيجا، بسعر 781 ريال سعودي بدلًا من 919 ريال سعودي بخصم 15.01%.

الجيل الخامس لون أسود، بسعة 64 جيجا، بسعر 781 ريال سعودي بدلًا من 919 ريال سعودي بخصم 15.01%. جوال شاومي 11 تي برو xiaomi 11t pro الجيل الخامس لون أزرق، بسعة 256 جيجا، بسعر 2499 ريال سعودي.

خصومات اكسترا

جوال هواوي نوفا 8 huawei nova 8 ، لون ذهبي، بتقنية دعم شبكة إتصالات الجيل الرابع، بسعة 128 جيجا بايت، بسعر 1899 ريال سعودي مع هدية بقيمة 789 ريال سعودي.

، لون ذهبي، بتقنية دعم شبكة إتصالات الجيل الرابع، بسعة 128 جيجا بايت، بسعر 1899 ريال سعودي مع هدية بقيمة 789 ريال سعودي. جوال هواوي نوفا 7 اي huawei nova 7i ، لون ساكورا الوردي، بسعة 128 جيجا بايت، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1149 مع هدية بقيمة 149 ريال سعودي بخصم 21.75%.

جوالات اكسترا السعودية

الجوال الأكثر مبيعًا في اكسترا جوال هواوي نوفا 8 اي huawei nova 8a ، لون فضي أو أسود، بتقنية دعم شبكة إتصالات الجيل الرابع، بسعة 128 جيجا بايت، بسعر 1399 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 13 iphone 13 ، لون وردي، بتقنية دعم شبكة إتصالات الجيل الخامس، بسعة 256 جيجا بايت، بسعر 4299 ريال سعودي مع 3 هدايا مجانية بقيمة 288 ريال سعودي.

أكسترا

في التالي اسعار الشاشات الحديثة والتي يمكن شراؤها بخدمة تقسيط اكسترا التي جذبت العديد من العملاء، حيث تجدون في الفروع تشكيلة متنوعة من الشاشات ذات المقاسات المختلفة 60 ، و 65 ، و75 ، 85 بوصة، كما أنكم تجدونها من أكبر شركات إنتاج الشاشات المتطورة، فهي شاشات ذكية ذات جودة عالية ستمكنكم من الإستمتاع بمشاهدة مميزة.

extra

شاشة ال جي lg مقاس 65 بوصة بسعر 8499 ريال سعودي بدلًا من 20999 ريال سعودي، بخصم خاص 59.52%.

شاشة ال جي مقاس 55 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 5299 ريال سعودي، بخصم خاص 43.4%.

شاشة كلاس برو مقاس 42 بوصة بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي، بخصم خاص 42.88%.

شاشة سوني مقاس 50 بوصة بسعر 2099 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي، بخصم خاص 30.01%.

اكسترا extra

تخفيضات مميزة على سعر شاشة ال جي lg مقاس 65 بوصة، تلفزيون ذكي عالي الوضوح، متاح في المتجر بسعر موفر جدًا 3799 ريال سعودي بدلًا من 6399 ريال سعودي، بخصم خاص 40.63%.

خصومات جديدة على شاشة ال جي lg مقاس 65 بوصة، تلفزيون ذكي عالي الوضوح، متاح في المتجر بسعر مخفض 10499 ريال سعودي.

تقسيط اكسترا

شاشة شارب sharp تليفزيون ذكي مقاس 50 بوصة بسعر 2099 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي، بخصم خاص 30.01%.

شاشة سامسونج samsung تليفزيون ذكي مقاس 65 بوصة بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 5499 ريال سعودي، بخصم خاص 27.27%.

شاشة كلاس برو تليفزيون ذكي مقاس 65 بوصة بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 4599 ريال سعودي، بخصم خاص 43.48%.

عروض اكسترا الجديدة

شاشة ال جي lg مقاس 65 بوصة تليفزيون ذكي فائق الوضوح، بسعر 3799 ريال سعودي بدلًا من 6399 ريال سعودي، بخصم خاص 40.63%.

شاشة كلاس برو مقاس 42 بوصة اندرويد 0.9 عالي الوضوح بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي، بخصم خاص 25.01%.

شاشة كلاس برو مقاس 58 بوصة فائق الوضوح بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي، بخصم خاص 23.34%.

شاشات اكسترا

شاشة تي سي ال tcl تليفزيون ذكي مقاس 55 بوصة، فائق الوضوح بجودة عالية، بسعر 2759 ريال سعودي.

شاشة فيليبس philips تليفزيون ذكي مقاس 58 بوصة، فائق الوضوح بجودة عالية، بسعر 3999 ريال سعودي.

شاشة ال جي lg مقاس 55 بوصة تليفزيون ذكي فائق الوضوح، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 5299 ريال سعودي، بخصم خاص 43.4%.

ولعل من أكثر ما يمزو أجهزة الشاشات والتليفزيونات المتاحة في متجر اكسترا هو تنوعها وضمها للكثير من الماركات الخاصة بأشهر شركات التكنولوجيا الرائدة في هذا المجال حاليًا، ولذا يوجد تنوع كبير في مواصفات الشاشات ومقاستها، مما يتيح للعميل العديد من الإختيارات التي يختار من بينها ما يناسب إحتياجاته في الشاشة.

اكسترا

تضم خصومات متجر اكسترا مختلف أنواع أجهزة اللابتوب التي توفر لكم أعلى التقنيات بأقل سعر، حيث تضم خصومات اكسترا اون لاين لابتوب ىبل ماك بوك ، و مايكروسوف microsoft ، و ديل dell ، واتش بي hp ، و لينوفو lenovo ، فهي من الماركات الشهيرة في المملكة العربية السعودية والتي تلاقي رواجًا كبيرًا في سوق اللإلكترونيات.

تخفيضات اكسترا

اتش بي 24 – دي اف 001 ان اكس لابتوب الكل في واحد بشاشة 23.8 بوصة ورام 8 جيجا مع ذاكرة 1 تيرا، بسعر 2599 ريال سعودي.

ابل اي ماك زي 12 ابل ام 1 بشاشة 24 بوصة ورام 16 جيجا مع ذاكرة 1 تيرا، بسعر 10299 ريال سعودي.

ديل انسبيرون 5400 كور اي 5 بشاشة 23.8 بوصة ورام 8 جيجا بذاكرة 1 تيرا، بسعر 3999 ريال سعودي.

عروض اكسترا اون لاين

لينوفو ايدياباد 5، كور اي 5، بشاشة 15.6 بوصة ورام 16 جيجا مع ذاكرة 512 جيجابايت، لون رمادي، بسعر 3599 ريال سعودي.

ايسر سين 3، كور اي 3، بشاشة 15 بوصة ورام 4 جيجا مع ذاكرة 1 تيرا، لون اسود، بسعر 2099 ريال سعودي.

مايكروسوفت سيرفيس جو 2، انتل بانتيوم جواد، بشاشة 10.5 بوصة ورام 4 جيجا مع ذاكرة 64 جيجابايت، لون فضي، بسعر 1899 ريال سعودي.

أقوى خصومات اكسترا

اتش بي 24 – دي اف 002 ان اكس لابتوب الكل في واحد بشاشة 23.8 بوصة، متاح باللون الأبيض، مع رام 4 جيجا بايت مع ذاكرة 1 تيرا، بسعر 2889 ريال سعودي.

اتش بي نوت بوك 15 لابتوب كور اي 5 بشاشة 15.6 بوصة، متاح باللون الأسود، مع رام 8 جيجا بايت مع ذاكرة 1 تيرا، بسعر 3049 ريال سعودي.

اكسترا لابتوب

اسوس اف اكس 512 بي ام لابتوب كور اي 7 بشاشة 15.6 بوصة، متاح باللون الرمادي الداكن، بمساحة 512 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام، بسعر 4899 ريال سعودي.

ايسر نيترو 5 لابتوب كور اي 7 بشاشة 15 بوصة، متاح باللون الاسود، بمساحة 1 تيرا مع 256 جيجا اس اس و 16 جيجا بايت رام، بسعر 5899 ريال سعودي.

وبهذا تكون قدمت لكم استرا السعودية مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية الحديثة من الجوالات، والشاشات، واللاب توب، بأحدث المواصفات ومن مختلف الشركات العالمية والرائدة في مجال التقنيات، كما أنه أتاحت اكسترا تساهيل كبيرة عند الشراء، مثل التقسيط على عدة أشهر بدفعات صغيرة تناسب كل الحالات الإقتصادية، وأيضًا تتيح اكسترا خدمة التوصيل إلى المنزل.

قدمنا لكم خصومات اكسترا للجوالات والالكترونيات بأكبر التخفيضات التي وصلت حتى 59% على مختلف أنواع الأجهزة، وتابعونا في مقالاتنا اليومية عن الخصومات والتخفيضات ليصلكم كل جديد منها.