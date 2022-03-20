نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صابون بقوة الليمون من بواقي الزيت المستعمل للمواعين والملابس رهيب تحفه مشروع مربح من البيت في المقال التالي

يعتبر الصابون من المواد غالية الثمن فكيف يمكن صنعه في المنزل ونوفر علينا ثمن شرائه وذلك ما سيتم عرضه في هذا المقال وبأقل الإمكانيات بدون الحاجة إلى شرائها برغوة جبارة ونظافة هائلة. طريقة تحضير الصابون بكل سهولة:- المكونات المطلوبة:- زيت قلي تم استخدامه. بوتاس. دقيق. قشر ليمون. برسيل جل. خل. كوب من الصابون السائل. طريقة التجهيز:- نحضر قشور الليمون ونضعها في حلة ونضيف إليهم الماء ونضعهم على النار حتى يتم غليانه ثم يتركوا ليبردوا تمامًا. نضع نصف كمية الليمون على نصف كيلو من البوتاس ويتم التقليب جيدًا ويجب توخي الحذر عند تقليب البوتاس نرتدي كمامة لأن الأبخرة الخارجة من البوتاس تكون شديدة للغاية. نحضر 3 كيلو من الزيت المستعمل ويتم تصفيته في حلة كبيرة من البلاستيك حتى يتم التخلص من أي رواسب من القلي. نحضر باقي كمية الليمون ونضربها في الخلاط. نضيف إلي الزيت البوتاس والليمون ويتم التقليب بواسطة ملعقة خشب لمدة 5 دقائق حتى يذوبوا تمامًا نضيف إليهم 3معالق من الخل ويتم التقليب أيضًا. نضع لتلك المكونات ثلاث معالق من ملح الطعام. ويتم التقليب جيدًا حتى يذوب الملح تمامًا. نحضر ثلاث معالق أو أربعة من قشر الليمون الذي تم طحنه في الخلاط. نضيف إليهم كوب من الصابون السائل ويتم التقليب جيدًا أيضًا. نضيف كيس من البرسيل الجل حتى يكثر من الرغوة في المكونات. نضيف إلى المحتوى كوبان من الدقيق . نحضر صينية ونبطنها بأكياس من البلاستيك.3 .يتم فرد المحتوى في الصينية ثم يترك حوالي 12ساعة حتى ينشف في الصينية. نقوم بتقطيع الصابون إلى مربعات حسب حجم كل صابونة. كما أنه وبذلك يكون الصابون جاهز للاستخدام وبأقل المكونات الممكنة بدلًا من شرائه من الخارج. عمر شويل - جدة طريقة عمل صابون بقوة الليمون من بواقي الزيت المستعمل للمواعين والملابس رهيب تحفه مشروع مربح من البيت - ثقفني

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