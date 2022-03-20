شحن شدات لعبة ببجي PUBG MOBILE احصل على 5000 شدة عبر ال UC في 3 دقائق فقط

لقد تم النشر على اليوتيوب فيديو تم بث فيه جميع المواقع الكاذبة لشحن الشدات حيث أن هناك مواقع خاطئة وتقوم بالاحتيال على اللاعبين حيث توضح لهم شحن شدات ببجي وتأخذ منهم مبالغ طائلة دون شحنها ليكتشفوا بأنهم قد نصب عليهم في النهاية لذلك سوف نوضح الطريقة الصحيحة والموثوق بها في شحن الشدات من خلال هذا المقال حتى لا نتعرض لعمليات النصب والاحتيال.

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طريقة شحن شدات ببجي الصحيحة

لشحن شدات ببجي يجب أن نتبع الموقع الرسمي للعبة ببجي حتى لا نتعرض إلى النصب والاحتيال وسوف نوضح خطوات الشحن من خلال النقاط التالية..

يجب على اللاعب الدخول على الموقع الرسمي للعبة ببجي.

ثم بعد ذلك يختار بلده.

يحدد اللعاب عدد الشدات.

يحدد طريقة الدفع التي يريدها.

يضغط اللاعب على الموافقة.

نلاحظ ارسال الشدات له داخل اللعبة.

يتم إرسال الشدات إلى اللعبة مباشرة.

طريقة شحن ببجي مجاني

لقد قامت الشركة القائمة على تطوير اللعبة بمنح لاعبيها موقع مجاني يستطيع اللاعبين من خلاله شحن الشدات وذلك لأهمية هذه الشدات ونتعرف على خطوات الشحن من خلال النقاط التالية..