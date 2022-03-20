نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم المشروبات الرمضانية 2022 لتروي عطشك في الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم مشروبات رمضان الباردة في ٢٠٢٢، مشروبات رمضان الباردة تعتبر من أهم الأشياء، التي تهتم بها كل أم، لكي تعوض السوائل لأفراد عائلتها التي تنقصهم طوال فترة الصيام، ولكن بعضهم يريدون معرفة العديد من المشروبات لكي يقوموا بتحضيرها، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال أهم مشروبات رمضان الباردة.

أهم المشروبات الباردة في رمضان 2022:

الخشاف:

وهو مجموعة من المشمش المجفف، والبرقوق المجفف، والتين المجفف وبعض الفواكه المجففة، ويتم تحضيره عن طريق وضع جميع المكونات بكميات متساوية حسب الرغبة، في وعاء متوسط الحجم، ثم اغمريهم بالماء البارد، ثم ضيفي إليهم كمية مناسبة من السكر، ثم ضعيهم جانبا لمدة نصف يوم، ثم ضعيهم بالثلاجة قبل التناول.

العناب أو الكركديه:

قومي بوضع بعض زهور العناب في وعاء، ثم اغمريها بالماء، ثم ضيفي إليها مقدار مناسب من السكر، ثم اتركيها جانبا لمدة ساعتين، ثم ضعيها في الثلاجة، ثم قومي بتصفيتها قبل التقديم مباشرة.

التمر الهندي:

قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من التمر الهندي في لتر من الماء، ثم ضعيه في وعاء حراري على النار، ثم اتركيه حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم قومي بتصفيته وضعيه بالثلاجة قبل التناول.

العرق سوس:

ضعي أربع ملاعق من العرق سوس في لتر ونصف من الماء، ثم اتركيه حتى يصبح لون الماء داكن، ثم قومي بتصفيته وضعيه في الثلاجة بدون تحلية، حتى يصبح جاهز للتقديم.

الجلاب:

هو من المشروبات الرمضانية المنعش يشتهر كثيرا في دولة الإمارات، ويتم تحضيره عن طريق خلط كميات مناسبة من دبس العنب، والتمر، وماء الورد في كمية ماء مناسبة، ثم اتركيه جانبا لمدة ثلاث ساعات، ثم ضعيه في الثلاجة، ثم قدميه مع الثلج.

قمر الدين:

اخلطي ١٥٠ جرام من قمر الدين مع لتر من الماء جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضعيه في وعاء زجاجي داخل الثلاجة، حتى يصبح جاهز للتناول.

التمر والحليب:

ضعي في كل كوب من الحليب الفاتر سبع حبات من التمر المنزوع النوى، ثم ضعيه جانبا حتى يبرد تماما، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة أربع ساعات، حتى يصبح جاهز للتناول.