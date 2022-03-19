أسعار ياميش رمضان 2022 أعرف الأسعار وتخلص من جشع التجار أرخص وأوفر

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عمر شويل - جدة ياميش رمضان هو الفواكه المجففة و هي تعتبر مشتقة من كلمة مصرية اللهجة و من العادات الرمضانية و تم استخدامها منذ العصر الفاطمي، و يتم استخدامها بكثرة في رمضان حيث تحرص ربات البيوت على شراء كميات كثيرة منها في هذا الشهر المبارك .
أنواع الفواكه المجففة و المكسرات :-
توجد الكثير من الفاكهة التي يتم تناولها خلال شهر رمضان الكريم حيث أنه من أبرزها:
المكسرات :
• الفستق .
• البندق .
• الكاجو .
• جوز الهند .
• اللوز .
الفواكه المجففة :
• المشمش المجفف .
• قمر الدين .
• زبيب .
• التين المجفف .
أسعار المكسرات :-
- حيث أنه سعر الزبيب خمسون جنيهاً للكيلو الواحد .
- سعر الفول السوداني خمسون جنيهاً للكيلو الواحد .
- حيث أن سعر المكسرات المتنوعة مئتان و خمسون جنيهاً للربع الكيلو .
أسعار الفواكه المجففة :-
• ووصل أيضا سعر قمر الدين خمسة و خمسون جنيهاً للكيلو الواحد .
• سعر التمر الهندي ثلاثون جنيهاً للكيلو الواحد .
• سعر الكركدية أربعون جنيهاً للكيلو الواحد .
• كما أن سعر الخروب أربعون جنيهاً للكيلو الواحد .
•أما بالنسبة إلى سعر عرق سوس ثمانية و أربعون جنيهاً للكيلو الواحد .
•وفي الأسواق المصرية يكون سعر القراصيا تسعون جنيهاً للكيلو الواحد .
•اما بالنسبة إلى سعر المشمشية السوري تتراوح ما بين خمسة و ستون جنيهاً الي خمسة و ثمانون جنيهاً .
سعرات المكسرات
ويكون سعر المكسرات في الأسواق المصرية يكون كالتالي:
• الكاجو يحتوي على ٥٩٠ من السعرات الحرارية .
• الفستق يحتوي على ٣٥٠ من السعرات الحرارية.
• الزبيب يحتوي على ١٠٩ من السعرات الحرارية .
• اللوز يحتوي على ٢٠٩ من السعرات الحرارية .
•أما بالنسبة لسعر البندق يحتوي على٦٠٠ من السعرات الحرارية .
• كما أنه يعتبر التين المجفف يحتوي على٢٦٠ من السعرات الحرارية .
•كما أنه بالنسبة لسعر المشمش المجفف يحتوي على ١٧٠ من السعرات الحرارية .
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