أسعار ياميش رمضان 2022 أعرف الأسعار وتخلص من جشع التجار أرخص وأوفر

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عمر شويل - جدة ياميش رمضان هو الفواكه المجففة و هي تعتبر مشتقة من كلمة مصرية اللهجة و من العادات الرمضانية و تم استخدامها منذ العصر الفاطمي، و يتم استخدامها بكثرة في رمضان حيث تحرص ربات البيوت على شراء كميات كثيرة منها في هذا الشهر المبارك .

أنواع الفواكه المجففة و المكسرات :-

توجد الكثير من الفاكهة التي يتم تناولها خلال شهر رمضان الكريم حيث أنه من أبرزها:

المكسرات :

• الفستق .

• البندق .

• الكاجو .

• جوز الهند .

• اللوز .

الفواكه المجففة :

• المشمش المجفف .

• قمر الدين .

• زبيب .

• التين المجفف .

أسعار المكسرات :-

حيث أنه سعر الزبيب خمسون جنيهاً للكيلو الواحد .

سعر الفول السوداني خمسون جنيهاً للكيلو الواحد .

حيث أن سعر المكسرات المتنوعة مئتان و خمسون جنيهاً للربع الكيلو .

أسعار الفواكه المجففة :-

• ووصل أيضا سعر قمر الدين خمسة و خمسون جنيهاً للكيلو الواحد .

• سعر التمر الهندي ثلاثون جنيهاً للكيلو الواحد .

• سعر الكركدية أربعون جنيهاً للكيلو الواحد .

• كما أن سعر الخروب أربعون جنيهاً للكيلو الواحد .

•أما بالنسبة إلى سعر عرق سوس ثمانية و أربعون جنيهاً للكيلو الواحد .

•وفي الأسواق المصرية يكون سعر القراصيا تسعون جنيهاً للكيلو الواحد .

•اما بالنسبة إلى سعر المشمشية السوري تتراوح ما بين خمسة و ستون جنيهاً الي خمسة و ثمانون جنيهاً .

سعرات المكسرات

ويكون سعر المكسرات في الأسواق المصرية يكون كالتالي:

• الكاجو يحتوي على ٥٩٠ من السعرات الحرارية .

• الفستق يحتوي على ٣٥٠ من السعرات الحرارية.

• الزبيب يحتوي على ١٠٩ من السعرات الحرارية .

• اللوز يحتوي على ٢٠٩ من السعرات الحرارية .

•أما بالنسبة لسعر البندق يحتوي على٦٠٠ من السعرات الحرارية .

• كما أنه يعتبر التين المجفف يحتوي على٢٦٠ من السعرات الحرارية .

•كما أنه بالنسبة لسعر المشمش المجفف يحتوي على ١٧٠ من السعرات الحرارية .