ضعيها على الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة تطويل الشعر بجنون في أسبوع واحد

يسبب تساقط الشعر التوتر والقلق لبعض الناس وربما يصل للاكتئاب ويسعى دائماً إلى البحث عن منتجات تعمل على إنبات الشعر والتخلص من الثمن وتكون هذه المنتجات غالية الثمن ولا قيمة لها أحياناً ولكن سوف نشرح بعض الطرق السهلة والذكية للتخلص من سقوط الشعر وإنباته من جديد والتخلص من الصلع حتى لو كان وراثي بطرق سهلة ومتوفرة في كل منزل بالوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر.

تطويل الشعر والتخلص من السقوط والصلع:-

الطريقة الأولى:

نحضر أي نوع من الشامبو المستخدم ونأخذ منه ملعقة.

نضيف إليه ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ويتم غسل الشعر به مرتين أسبوعياً

فوائد الكركم للشعر:

يساعد الكركم على عدم تساقط الشعر حيث يغذيه بالفيتامينات والمعادن اللازمة.

يحسن الكركم كثيراً من بصيلة الشعر فهو يعمل على تغذيتها.

تنظيف فروة الرأس من القشرة كما إنه يحفز الدورة الدموية للشعر وذلك يسرع من إنباته.

الطريقة الثانية:

نضع ملعقة واحدة من الشامبو المستخدم.

ونضيف إليه ملعقة صغيرة من النشا ويتم خلطهم جيداً.

وتستخدم هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

فوائد النشا للشعر:

●يساعد النشا في تقوية جذور الشعر.

● يعمل على إنباته بصورة سريعة جداً.

●من يستخدم النشا بصورة مستمرة للشعر أقل عرضة للصلع من عدم استخدامه.

الطريقة الثالثة:

نضع ملعقة واحدة من الشامبو المستخدم

نضيف إليه ملعقتين من الحنة البلدي.

ويمزجوا جيداً ويتركوا على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة وتكرر هذه الطريقة مرة كل شهرين.

فوائد الحنة البلدي