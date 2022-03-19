طريقة شحن شدات ببجي موبايل بطريقة شرعية ومضمونة 100% في 3 دقائق

شحن شدات ببجي حيث تعتبر لعبة ببجي من الألعاب القتالية التي تمتعت بحب الكثير من الأشخاص؛ حيث أن شحن الشدات يعتبر هو العملة الافتراضية التي يتعامل بها اللاعبون لكي يتم شراء كل ما يلزم من الأجهزة الحديثة والملابس الشخصية والأدوات، وكل ما يلزم اللاعب للحصول على مستويات أعلى فيها؛ فهي من الألعاب الممتعة للكبار والصغار ويستمتع باللعب بها من خلال الموبايل وجهاز الكمبيوتر بكل سهولة، والآن نعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة شحن الشدات بكل سهولة ويسر.

شحن شدات ببجي

من خلال بعض الخطوات التي نوضحها لكم سوف يتم شحن الشدات بكل أمان وسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

حيث أنه يتم الدخول على الموقع الرسمي للعبة من خلال جوجل.

كما أنه يتم إدخال اسم الدولة التابع لها اللاعب.

فيما بعد نقوم بادخال الأي دي الخاص باللاعب.

بعدها يتم الضغط على شحن الشدات.

اختيار طريقة الدفع المتاحة لك.

يتم اختيار عدد الشدات التي ترغب في شحنها.

ثم بعد ذلك نضغط على أدفع الآن.

يتم ظهور إدخال البيانات بعدها يجب عليك كتابة البيانات المطلوبة منك، وطرق الشحن المتاحة فوري أو عن طريق الفيزا.

رابط تحميل لعبة ببجي

خلال وقتنا الحالي كل ما يشغل بعض الشباب الصغير والكبير أيضا هو لعبة ببجي؛ فقد تزاحمت محركات البحث جوجل للبحث عن طريقة شحن الشدات وتحميل اللعبة، والآن نعرض لكم من خلال هذه الفقرة طريقة تحميل اللعبة على جهاز حتى لو امكانياته ضعيفة، وذلك من خلال ما يلي: