أسعار البلح في رمضان تعرف على متوسط أسعار التمور 2022

من المعروف أنه يعتيرالبلح من الفواكه المفيدة للجسم و أوصانا بها رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم أن نفطر بها، لذلك في الفترة الأخيرة بدأ الكثير من المواطنين يبحثون عن أسعار البلح بكل أنواعه في رمضان.

فوائد تناول البلح في رمضان

•حيث أنه يساعد المعدة على الهضم جيداً .

•كما أنه بالإضافة إلى ذلك يمنح الجسم الطاقة و النشاط و سرعة الحركة .

• يحتوي على سكريات مفيدة للجسم مثل :

السكروز .

الجلوكوز .

الفركتوز .

• يحمي المخ من مرض الزهايمر .

أسعار البلح في رمضان :-