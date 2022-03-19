نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البلح في رمضان تعرف على متوسط أسعار التمور 2022 في المقال التالي
من المعروف أنه يعتيرالبلح من الفواكه المفيدة للجسم و أوصانا بها رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم أن نفطر بها، لذلك في الفترة الأخيرة بدأ الكثير من المواطنين يبحثون عن أسعار البلح بكل أنواعه في رمضان.
فوائد تناول البلح في رمضان
•حيث أنه يساعد المعدة على الهضم جيداً .
•كما أنه بالإضافة إلى ذلك يمنح الجسم الطاقة و النشاط و سرعة الحركة .
• يحتوي على سكريات مفيدة للجسم مثل :
السكروز .
الجلوكوز .
الفركتوز .
• يحمي المخ من مرض الزهايمر .
أسعار البلح في رمضان :-
- يتراوح سعر البلح للكيلو الواحد ما بين ستة جنيهات الى عشرة جنيهات .
- يتراوح سعر بلح البان للكيلو الواحد ما بين اثنتا عشر جنيهات الى ثمانية عشر جنيهات .
- يتراوح سعر بلح المركابى للكيلو الواحد ما بين ستة جنيهات الى ثمانية عشر جنيهاً .
- يتراوح سعر البلح الأسوانى للكيلو الواحد ما بين سبعة جنيهات الى ستة عشر جنيهاً.
- يتراوح سعر بلح قرن الغزال للكيلو الواحد ما بين أربعة عشر جنيهاً الى اثنين و عشرون جنيهاً .
- يتراوح سعر البلح الشامي للكيلو الواحد ما بين ستة جنيهات الى ستة عشر جنيهاً .
- يتراوح سعر بلح العينات للكيلو الواحد ما بين عشرة جنيهات الى ستة عشر جنيهاً .
- سعر كيلو البلح الجاف الفاخر اثنتا عشر جنيهاً بينما سعر الشعبي سبعة جنيهات .
- يتراوح سعر البلح السكوتي للكيلو الواحد ما بين عشرة جنيها إلى ثماني عشر جنيهاً .
- سعر البلح الرطب للكيلو الواحد خمسة جنيهات .
- يتراوح سعر بلح وردة للكيلو الواحد ما بين اثنتا عشر جنيهاً الى ثماني عشر جنيهاً.
- كما أنه من ضمن الاسعار المعلنة أنه يتراوح سعر بلح الابريمي للكيلو الواحد ما بين سبعة جنيهات الى إحدى عشر جنيهاً .
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