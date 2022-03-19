نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحدث لجسم المرأة عندما تصافح رجل غريب.. ولماذا توعد النبي فاعلها بأشد العذاب؟ في المقال التالي
كثير من الدراسات تأكد أن تصافح الرجل والمرأة يعطى شعور رائع بين الطرفين، حيث أنه عند شعور الرجل أو المرأة بطاقة سلبية ويقوموا بمصافحة أحد أقاربهم أو أصدقائهم يشعرون بطاقة إيجابية داخلية، ويشعرون بمشاعر داخلية لا يمكن لأحد التعبير عنها، فهو إحساس داخلي، وخاصة أن المرأة كائن رقيق فى المشاعر وتختلف كثيرا عن الرجل وملمسها ناعم، لذا تصافحها يضيف للرجل طاقة، حيث تسكن على الجلد من الخارج ملايين من الخلايا، وكل خلية مسئولة عن نقل احساس مختلف، لذا يتسائل الكثير عن هل هناك أحاسيس مختلفة يشعر بها الرجل والمرأة عن تصافحهما لبعض.
ماذا يحدث لجسم المرأة عندما تصافح رجل ؟
أحاسيس مختلفة ومتبادلة يشعر بها الرجل عند يصافح زوجته أو أخته أو والدته، وينصح عند الشعور بطاقة سلبية، ينصح بتصافح الأقربون، وتجد أن هذه الطاقة تحولت إلى إيجابية، ولكن ديننا ينصح بعدم تصافح وتلامس من لا يجوزون انا شرعاً، ويفضل تصافح الأقارب فالشعور يزيد من الراحة، ولا يعتبر حاسة اللمس فقط هو الذى يريح النفس، ولكن هناك عدة حواس أخرى تزيد من الشعور بمختلف الأحاسيس.
الحواس التى تزيد من الشعور بالراحة عند تصافح الرجل والمرأة
هناك عدة حواس أخرى تأثر على النفس عند تصافح الرجل للمرأة، حيث أن حاسة السمع لها دور كبير، فعند سماع المرأة كلام لطيف من الرجل، تشعر بالهدوء التام والراحة والتخلص من الطاقة السلبية خاصة من زوجها أو نجلها، وكذلك الرجل عند تحدثه زوجته بالكلمات اللطيفة، كما أن حاسة الشم لها دور كبير كذلك فى تغيير الطاقة السلبية، حيث عند شم المرأة بعض الروائح العطرية يغير من طاقتها، ويعطيها راحة تامة، وكذلك الرجل عند شم الروائح العطور أيضا.
- كما أن تبادل الحب بين الطرفين المتزوجين أو الإخوة أو الأقارب يزيد من إرتياح النفس.
- والتخلص من الاكتئاب والحالة النفسية السيئة.
- والشعور بالاسترخاء التام.
- لذا لابد من تبادل التصافح كل فترة بين أطراف الأقارب والأصدقاء لتحسين المزاج.
- واتباع هذه الطريقة بشكل إسلامي لتغيير ملامح الوجه، مع ضرورة إحترام الأطراف الأخرى.
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