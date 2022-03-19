كانك لسة عروسة.. تلميع وتنظيف الخشب والموبيليا من الأوساخ والأتربة قبل رمضان هيرجع جديد بدون تعب

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عمر شويل - جدة كانك لسة عروسة.. تلميع وتنظيف الخشب ، من الأعمال الضرورية التي تقوم بها كل سيدة منزل هي تنظيف وتلميع الخشب المنزلي، حيث يكون واحد من مهام التنظيف الصعبة جداً والتي تستغرق وقت طويل أحياناً، ولكن البعض يعتمد على استعمال أنواع عديدة من منتجات التنظيف والتلميع الخاصة بالخشب، ولكن يمكن لك سيدتي أن توفرين كل هذا المال وتعتمدين على استخدام مواد منزلية بسيطة تساعد على تلميع وتنظيف الخشب، واليوم سوف نساعدكم على تقديم أفضل المواد الذي تعمل على جعلها نظيفة تماماً ولامعة جداً.

كانك لسة عروسة.. تلميع وتنظيف الخشب

يوجد بعض من الطرق الذي يمكن أن يتم استخدامها عند تنظيف وتلميع الخشب فلا داعي من الآن أن تعاني سيدتي عند اختيار أحد منتجات تنظيف وتلميع الخشب الذي يكون بعضه غالي الثمن وتكون بعض السيدات غير قادرين على شرائه لذا من الأفضل الاعتماد على الطرق المنزلية البسيطة ومنها ما يلي:

استخدام الشمع لتلميع الخشب

تعد واحدة من الطرق الذي تستخدم عند تلميع وتنظيف الخشب المنزلي وتستخدم من خلال وضع ملعقة من شمع الأثاث في قطعة من الشاش القطني وقومي بعجنها حتى أن تصبح عجينة طرية، ومن ثم يتم فرك سطح الأثاث بقطعة من القماش بمساحة صغيرة منه حتى أن يكون السطح باهتاً.

يتم بعد ذلك مسح الشمع الزائد بقطعة قطنية نظيفة تماماً ويتم تكرار هذه الطريقة حتى أن يحصل الخشب ناعم ويكون من الأفضل عدم استخدام ملمعات الأثاث السائلة لأنها سوف تقوم بإذابة الشمع.

تلميع الخشب بزيت الزيتون والخل

من أفضل الطرق الذي تستخدم عند تنظيف الخشب وتجعلها نظيفة ولامعة جداً كما أنها تكون غير مكلفة وسهلة الاستخدام، ما عليك سيدتي سوى أن تقومين بإحضار وعاء عميق ضعي به 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون مضاف لهم 4/1 كوب خل أبيض.

ثم في البداية يجب أن يتم تنظيف الخشب بواسطة قطعة من القماش بعدها يتم غمر قطعة القماش في الخليط وابدئي في تلميع الخشب بالطريقة المعتادة ويتم تكرار هذه الخطوة حتى يتم تنظيف الخشب تماماً وبعدها يتم تجفيف الخشب من خلال قطعة أخرى نظيفة من القماش حتى يتم التأكد من أن الخشب أصبح نظيف تماماً.