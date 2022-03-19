نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم وتخفيضات تصل إلى 50% خلال هذا الشهر لعيد الأم بالإضافة إلى عروض رمضان في المقال التالي
عروض العثيم لعيد الام، أسواق عبدالله العثيم من الأماكن المحبوبة جدًا في المملكة العربية السعودية والتي ينتظر العروض الخاصة بها كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن عروضها متميزة للغاية وتصل تخفيضاتها إلى حوالي 50% من السعر الأصلي، وخلال جميع المناسبات كالأعياد وغيرها تقدم عروض وهدايا وخلال شهر مارس هذا العام ستقدم أسواق عبد الله العثيم مجموعة كبيرة من العروض على منتجاتها بمناسبة عيد الام واقتراب شهر رمضان.
عروض العثيم لشهر رمضان المبارك وتخفيضات العثيم الترويحية التنافسية الرائعة
الفرع الرئيسي خاصة أسواق عبدالله علي العثيم بالسعودية
الفرع الرئيسي من أسواق عبد الله العثيم السعودية توجد داخل العاصمة وهي مدينة الرياض، وكان في بداية تأسيسه عبارة عن هايبر صغير لبيع المواد الغذائية، ولكن سرعان ما نجح الأمر وأصبحت من أكبر الأسواق المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية داخل المملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي، ويوجد بها العديد من المنتجات الأخرى أيضًا ولا يقتصر الأمر على المواد الغذائية فقط.
عروض العثيم الاسبوعية المتزامنة مع عيد الأم
تقدم مجموعة أسواق العثيم مجموعة من العروض خلال شهر مارس بمناسبة عيد ست الحبايب وإليكم بعض من تلك العروض فيما يلي:
- تخفيضات العثيم فلمنك جود الديك بسعر 42.96 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين فريكو فلمنك جودة وزن 250 جم بسعر 39.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية جبنة ريكفورد مستوردة وزن 250 جم بسعر 39.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم جبنة رومي معتق وزن 250 جم بسعر 27.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اللحيمي لانشون وزن 250 جم بسعر 19.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم حلواني لانشون سادة وزن 250 جم بسعر 17.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم المتحدة بسطرمة بلدي مقشر وزن 250 جم بسعر 47.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم شرابية جبنة براميلي سادة بسعر 54.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب جبنة شيدر مستورد وزن 259 جم بسعر 36.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم اللحيمي صدور رومي بسعر 36.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده صدور دجاج اللحم بسعر 36.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم لحم بقري اللحيمي بسعر 36.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه زيتون أسباني وسط بسعر 24.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم حلاوة سادة بسعر 35.95 ريال سعودي.
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