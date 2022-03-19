نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير ايفون لعيد الأم.. أسعار مغرية لأجمل هدية أيفون 13 خلال هذه الفترة في المقال التالي
عروض جرير ايفون لعيد الأم، خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القليلة الماضية تسأل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن العروض الخاصة بمكتبات jarir bookstore مكتبة جرير خلال عيد الأم، وذلك لأن مكتبات جرير قد ذكرت أنها سوف تقدم خلال عيد الام تخفيضات كبيرة على منتجاتها وستظل العروض حتى نفاذ الكمية، وإليكم موضوع اليوم عن العروض الخاصة بمكتبات جرير خلال شهر مارس 2022.
أحدث عروض جرير ايفون 13 الجديدة.. ألوان مميزة وأسعار مخفضة وإمكانية التقسيط
الفرع الرئيسي حق مكتبة جرير
يوجد الفرع الرئيسي خاصة مكتبات جرير داخل مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وكان هذا هو أول فرع تم فتحه من مكتبة جرير وكان عبارة عن مكتبة صغيرة متخصصة في بيع الأدوات والمستلزمات المكتبية المختلفة، ولكن سرعان ما نجحت وتطورت وأصبح لها عدة فروع وأصبحت الآن أكبر الشركات المتخصصة في بيع الإلكترونيات والمستلزمات المدرسية في المملكة العربية السعودية.
عروض الجوالات في جرير لعيد الام مارس 2022
تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض خلال شهر مارس بمناسبة عيد الأم، وإليكم بعض من تلك العروض خلال السطور التالية:
- عروض جرير للجوالات هاتف آبل آيفون 11 سعة 64 جيجابايت بسعر 2399 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير جوال آبل آيفون 11 سعة 128 جيجابايت لونه أبيض بسعر 2599 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير تليفون محمول آبل آيفون 12 ميني سعة 128 جيجابايت بسعر 2829 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير آبل آيفون 11 سعة 128 جيجابايت لونه أخضر بسعر 2599 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هاتف آبل آيفون 12 سعة 128 جيجابايت بسعر 3199 ريال سعودي.
- كود خصم جرير جوال آبل آيفون 13 برو ماكس سعة 512 جيجابايت بسعر 6699 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم تليفون محمول آبل آيفون 12 سعة 128 جيجابايت لونه أسود بسعر 2599 ريال سعودي.
- التقسيط من جريروعروض جرير ايفون على أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابيت لون ازرق بسعر 3499 ريال سعودي من جوالات مكتبة جرير.
- اسعار الجوالات في جرير هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت لون ضوء النجوم بسعر 3499 ريال سعودي من عرض جرير.
- تخفيضات جرير من مكتبة جرير اون لاين جوال أبل آيفون 13 ميني سعة 128 جيجابايت بسعر 2999 ريال سعودي.
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