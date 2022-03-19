نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرق عبارات تهنئة عيد الأم 2022 وكلمات شعر وغزل عن فضل ست الحبايب بمناسبة عيد الأم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبارات تهنئة عيد الأم 2022 وكلمات عن فضل الأم من المسائل التي تشغل بال الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الكثير من دول العالم خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب حلول موعد عيد الأم 2022 حيث يحرص الكثير من الأشخاص على تهنئة أمهاتهم أصحاب الفضل عليهم في حياتهم التي سهرت الليالي من أجل راحتهم وإسعادهم منذ نعومة أظافرهم، ما جعلنا نرصد أرق عبارات تهنئة عيد الأم 2022 وكلمات شعر وغزل عن فضل الأم ست الحبايب في عيدها.

وننشر لكم باقة من أحدث عبارات تهنئة عيد الأم 2022 لتقديم التهاني والمعايدة عليها بأسلوب راق، مع أجمل الهدايا لست الكل في عيدها.

*لك يا أمي حبا لا يكفى ولا يكتب، كل عام وأنتِ الحب.

*أمي أنت الحياة فوق الحياة لو تعلمين، كل عام وأنتِ بخير.

*كل عام وأنت مصدر سعادتي يا أمي، ونور قلبي، وبسمة فؤادي، كل عام وأنتِ بخير.

*لو كان بيدي أن أختار وطني لاخترت قلبك يا أمي، هناك أنام مطمئنا وأستيقظ بسلام، كل عام وأنت مصدر أمنى وسعادتي.

شعر عن عيد الأم 2022

*أمي أنت قطعة من الجنة، كل عام وأنت عيدي وجنتي. *مهما كانت نعم الدنيا جميلة من حولي، تظلين أنت يا أمي أجملها، كل عام وأنت في افضل حال. *نصف السعادة أمي، والنصف الأخر دعوة منها، الله يبارك لي فيكي ويعطيكِ الصحة والعافية وتظلين مصدر سعادتي إلى الأبد. *أمي لا أحتاج إلى يوم عيد الأم لأعاديك، فأنت عيدى طوال العام، كل عام وأنتى بخير وفى أفضل حال كل عام وأنت عيدي.

كلمات تهنئة عيد الأم 2022 تويتر

ونقدم لكم مجموعات من كلمات تهنئة عيد الأم 2022 توتير لنشرها في تغريدات لطيفة على موقع التواصل الاجتماعي ضمن مظاهر احتفالات عيد الأم 2022.

*أمى، يا روح المساء ونور الفجر

يا قبلة الصباح وعطر المطر،، يا زهرة الحياة ويا جنة الأرض،، يا كل سعادتي.. دمتي لقلبي أنت وريده.

*عيد أم سعيد عليكِ يا أمي، يا رب كل أعوامك عيد.

*في عيد الأم أقول لكى، تبتسمين يا أمي فيبتسم الكون في جوف صدري.

*امى كل عام وأنت أجمل وأغلى وأعظم العطايا.

أمى ما اتصور حياتى بدونك ** العمر ما يحلى غير بوجودك ** وكل ما يمر عيدك فى حضورك**أدعى ربى ما يحرمنى وجودك ** كل عام وأنت بخير.

يؤلمنى تعبك أمى ، ويكسرنى حزنك ** يرهقنى خوفك، وتحينى إبتسامتك ** أدام الله عليكى البسمة والسعادة وكل عام وأنت بخير.

سنة ذهبت وأنت لى كل الخير** وسنة جديدة اقبلت يا كل الخير** كل عام وانتى بخير.

صور تهنئة عيد الأم 2022