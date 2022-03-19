نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضل صيام رمضان.. 8 مكافآت من الله تجعلك متشوقا لشهر رمضان في المقال التالي
شهر رمضان هو من أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى فهو شهر الرحمة و الغفران و هو شهر تتضاعف فيه الحسنات و تستجاب الدعوات و تحبس فيه الشياطين و تزداد فيه الطاعات و ترفع فيه الأعمال و لقد أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صيامه و ذكره الله سبحانه وتعالي في القرآن الكريم .
حكمة الله سبحانه وتعالى في صيام شهر رمضان
من حكم الله سبحانه وتعالى في الصيام:
- تعود النفس علي الصبر والتحمل .
- يجعلنا نشعر بنعم الله علينا ونحمده على وجودها ونطلب منه عدم زوالها.
- شكر الله سبحانه وتعالى علي نعمته وعطاياه الكثيرة.
- هو شهر يتقرب فيه العبد لله سبحانه وتعالى و يزيد فيه الأعمال الحسنة ويكثر الإنسان من التطوع و مساعدة المحتاج و يتعبد فيه كثير ويذكر الله فيه قيامًا و قعودًا .
فوائده صيام شهر رمضان
فهو له فوائد عديدة منها:
- تطهير النفوس من الشر ويهذبها.
- تعلم الجود و الكرم.
- مجاهدة النفس فيما يرضي الله سبحانه وتعالي.
- يذكرنا بعظمة الله سبحانه وتعالي وجلالته.
- يبث في قلوبنا الرحمة لكي نعطف على الفقراء ومساعدة المحتاجين.
- من أبرز فوائد الصيام في شهر رمضان أنه يعتبر وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
- وهو أيضا وسيلة الطهارة و العفة.
وشهر رمضان هو أيضًا محبب لقلوبنا ويجعلنا نشعر بالأمان و الأنس ونتبادل فيه العزومات و نرى الأهل و الأصدقاء ويتقربون فيه الناس أكثر من الشهور الأخري ويتمني الجميع لو أن شهر رمضان طوال السنة، وهو شهر يأتي بالفرحة والبهجة و السرور و ينتهي مسرعاً و يأتي بعده عيدنا العظيم عيد الفطر المبارك.
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