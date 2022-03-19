فضل صيام رمضان.. 8 مكافآت من الله تجعلك متشوقا لشهر رمضان

شهر رمضان هو من أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى فهو شهر الرحمة و الغفران و هو شهر تتضاعف فيه الحسنات و تستجاب الدعوات و تحبس فيه الشياطين و تزداد فيه الطاعات و ترفع فيه الأعمال و لقد أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صيامه و ذكره الله سبحانه وتعالي في القرآن الكريم .

حكمة الله سبحانه وتعالى في صيام شهر رمضان

من حكم الله سبحانه وتعالى في الصيام:

تعود النفس علي الصبر والتحمل .

يجعلنا نشعر بنعم الله علينا ونحمده على وجودها ونطلب منه عدم زوالها.

شكر الله سبحانه وتعالى علي نعمته وعطاياه الكثيرة.

هو شهر يتقرب فيه العبد لله سبحانه وتعالى و يزيد فيه الأعمال الحسنة ويكثر الإنسان من التطوع و مساعدة المحتاج و يتعبد فيه كثير ويذكر الله فيه قيامًا و قعودًا .

فوائده صيام شهر رمضان

فهو له فوائد عديدة منها: