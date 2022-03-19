إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب!

الزيت الذي نقوم باستخدامه في المنزل يعتبر كنز لا تعرفة العديد من السيدات والنساء أيضاً وبالطبع تتخلص منه جميع السيدات ولكن له أهمية كبيرة للغاية حيث يعتبر زيت القلي المستخدم من الأمور التي لا تعرف النساء أهميتها لذلك لن تتخلصوا منها بعد الآن ويمكنكم استخدام هذا الزيت من أجل إعداد وصناعة صابون الغسيل الخاص بالأطباق السائل في المنزل لذلك تابعوا معانا خلال السطور القادمة كيفية استخدام زيت القلي المستخدم.

كيفية استخدام زيت القلي المستخدم

يمكنكم الاستمرار في استخدام زيت القلي بكل سهولة من أجل صنع أفضل صابون الأطباق ويمكنكم عمل هذا الصابون بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

المقادير

2 لتر زيت قلي مستعمل.

كوب من عصير الليمون.

2 لتر ماء.

ملعقة كبيرة ملح بوتاسيوم.

كيس هيدروكسيد الصوديوم.

2 ملاعق كبيرة زيت عطري.

طريقة استخدام زيت القلي المستخدم

يمكنكم استخدام زيت القلي المستخدم في عمل صابون سائل بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: