نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب! في المقال التالي
الزيت الذي نقوم باستخدامه في المنزل يعتبر كنز لا تعرفة العديد من السيدات والنساء أيضاً وبالطبع تتخلص منه جميع السيدات ولكن له أهمية كبيرة للغاية حيث يعتبر زيت القلي المستخدم من الأمور التي لا تعرف النساء أهميتها لذلك لن تتخلصوا منها بعد الآن ويمكنكم استخدام هذا الزيت من أجل إعداد وصناعة صابون الغسيل الخاص بالأطباق السائل في المنزل لذلك تابعوا معانا خلال السطور القادمة كيفية استخدام زيت القلي المستخدم.
كيفية استخدام زيت القلي المستخدم
يمكنكم الاستمرار في استخدام زيت القلي بكل سهولة من أجل صنع أفضل صابون الأطباق ويمكنكم عمل هذا الصابون بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:
- المقادير
- 2 لتر زيت قلي مستعمل.
- كوب من عصير الليمون.
- 2 لتر ماء.
- ملعقة كبيرة ملح بوتاسيوم.
- كيس هيدروكسيد الصوديوم.
- 2 ملاعق كبيرة زيت عطري.
طريقة استخدام زيت القلي المستخدم
يمكنكم استخدام زيت القلي المستخدم في عمل صابون سائل بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية يجب أن نقوم بوضع الماء في إناء ثم يتم تسخينه على النار عالية.
- ثم يجب أن يتم وضعه حتى درجة الغليان ثم يتم وضع هيدروكسيد البوتاسيوم الصوديوم في وعاء أخر.
- كما أنه الخطوة التالية ثم نقوم بوضع الماء المغلي عليه ونقلب جيدا يجب عليكم ارتداء قناع أثناء القيام بهذه الطريقة.
- ثم يتم إضافة الزيت وعصير الليمون ويجب عليكم الاستمرار في الخلط لمدة عشر دقائق كاملة.
- والخطوة التالية هي أنه ثم نقوم بإضافة الزيت العطري ويخلط مرة أخرى حتى يصبح خليط كريمي.
- وبالتالي أصبح لديكم صابون سائل من السهل صنعه في المنزل
- كما أنه وهذه من الطريق السهلة للغاية من أجل عمل زيت القلي المستخدم صابون سائل لغسيل الأطباق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.