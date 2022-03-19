نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم بمناسبة قرب حلول رمضان على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في المقال التالي

عروض العثيم تقدم أقوى العروض والتخفيضات هذا الأسبوع على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بأسعار تنافسية وتخفيضات جبارة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وكما عودتنا مجموعة أسواق عبد الله العثيم مول دائماً بأن تشارك المواطنين السعوديين في جميع المناسبات القومية والاجتماعية ولكن على طريقتها، بمحاولة تخفيف الأعباء المالية على الأسر السعودية عن طريق تغيير القوة الشرائية للريال السعودي وذلك من خلال الخصومات التي قد تصل حتى نصف السعر، وأيضاً من خلال طرح عروض إكتساب والتي من خلالها يمكن للعميل الحصول على نقاط شراء مجانية تماماً من خلال الحصول على العروض التي تتمتع ببطاقة اكتساب. أقوى عروض العثيم الأسبوعية للأدوات المنزلية: قدر ضغط السيف سعة 9 لتر بسعر 99 ريال سعودي.

عرض طقم قدور نيو فلون مكون من 8 قطع بالإضافة إلى هدية مجانية عبارة عن طقم توزيع مطبخ بسعر 149 ريال سعودي للعرض.

طقم مقلاة هوم واي مكون من قطعتين بسعر 55 ريال سعودي.

طقم حافظة طعام مكونة من ثلاث قطع في غاية الروعة والجمال بسعر 39.95 ريال سعودي. قدر ضغط أيبو جرانيت متوفر بمقاسين مختلف، مقاس 7 لتر بسعر 99 ريال سعودي، أما مقاس 11 لتر متوفر فقط بسعر 112 ريال سعودي.

طقم قدور سوبر فيسا مكون من ثلاث قطع بسعر 61.95 ريال سعودي.

موقد سوبر بي كهربائي بسعر 59 ريال سعودي.

قدر ضغط كولين كهربائي سعة 8 لتر بسعر 279 ريال سعودي. عروض الأجهزة الكهربائية المنزلية لهذا الأسبوع: مقلاة بطاطس كهربائية من كولين سعة 6.5 لتر بسعر 249 ريال سعودي.

عرض ميكرويف ديجيتال من كولين سعة 20 لتر بسعر 199 ريال سعودي.

صانع طعام من كينوود كامل القطع لصنع أحلى الوصفات والأكلات لأفراد أسرتك لكي تكوني ملكة في مطبخ بسعر 199 ريال سعودي.

خلاط فيليبس مع مطحنتين بسعر فقط بسعر 99 ريال سعودي. أقوى عروض الجوالات وشاشات التلفزيون من العثيم لهذا الأسبوع: جوال سامسونج اي 12 بسعر 585 ريال سعودي.

عرض تابلت سامسونج اي 7 تي 505 بسعر 999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون امبيكس ال اي دي مقاس 40 بوصة بسعر 729 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون أروو ال اي دي سمارت مقاس 50 بوصة بسعر 1,299 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم بمناسبة قرب حلول رمضان على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العثيم بمناسبة قرب حلول رمضان على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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