نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض هيونداي اكسنت وتويوتا راش 2022 جميع الفئات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض هيونداي اكسنت وتويوتا راش 2022 جميع الفئات بالسعودية، لكل المهتمين بعالم السيارات وخاصة موديلات 2022، نقدم لكم اليوم ملخص بسيط لآخر تحديث في أسعار فئات هيونداي أكسنت الجديدة ضمن عروض الوعلان، وكذلك أسعار فئات تويوتا راش الجديدة ضمن أحدث تخفيضات عبداللطيف جميل، حيث يمكنك التعرف من خلال موضوعنا على السعر الحالي لكافة فئات السيارات المذكورة، وذلك بعد انخفاض أسعار السيارات بالسعودية في مارس الجاري ولو بنسبة قليلة مع توقعات بثبات الأسعار حتى منتصف 2022.

عروض الوعلان هيونداي اكسنت 2022

توفرت ضمن عروض الوعلان للسيارات هيونداي اكسنت 2022 الفئة الأولى فئة سمارت بسعر 64 ألف و900 ريال، طُرحت تلك الفئة بمحرك إقتصادي عملي رباعي الإسطوانات وناقل أوتوماتيكي للحركة، حجم الماكينة 1400 سي سي وتعطي قوة مقدارها 100 حصان. تأتي الفئة الأولى بتجهيزات قياسية مقاعد مخمل، جنوط مقاس 15 إنش، أبواب ونوافذ كهربائية، اتصال يو اس بي ومدخل AUX، عدد 2 وسائد هوائية مع تقنية دعم المكابح.

أما الفئة الثانية وهي فئة سمارت بلس فقد توفرت الآن بسعر 66 ألف و625 ريال لدى الوكيل الوعلان، وهي تأتي بنفس المحرك السابق ولكنها تتفوق في وجود حساسات خلفية ونظام تثبيت السرعة. وتوفرت الفئة الثالثة من هيونداي اكسنت 2022 وهي فئة نص فل بسعر 74 ألف و 675 ريال، وهي تتميز بمحرك أفضل رباعي الإسطوانات ولكن سعته 1600 سي سي ويولد قوة 123 حصان، كما تتفوق تلك الفئة عن الفئة السابقة بمرايا جانبية كهربائية، دعم اتصال بلوتوث، شاشة ترفيه وفتحة سقف، كاميرا خلفية وجنوط مقاس 16 إنش.

عروض تويوتا راش 2022 عبد اللطيف جميل

وننتقل بتقريرنا إلى عروض راش الجديدة من وكيل تويوتا بالسعودية عبداللطيف جميل للسيارات وتضمن العرض فئتين، الأولى فئة STD وتوفرت بسعر 62 ألف و600 ريال، طُرحت تلك الفئة بمحرك دفع خلفي 4 سلندر وقير أوتوماتيكي، الماكينة حجمها 1500 سي سي وتولد قوة بمقدار 103 حصان، تتميز الفئة الأولى بمقاعد مخمل وإضاءات ليد، حساسات خلفية ومثبت سرعة، جنوط 17 إنش ومكيف أوتوماتيك، 6 مكبرات الصوت، مكابح مانعة للانغلاق مع تحكم في الانزلاق ودعم للمكابح. أما الفئة الثانية فئة GL فقد توفرت بسعر 66 ألف و800 ريال، وهي تأتي بنفس المحرك والمواصفات ولكنها تتفوق في عدد 8 مكبرات صوت بالاضافة إلى كاميرا خلفية.