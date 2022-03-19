نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت للأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل بأقوى عروض رمضان 2022 في المقال التالي
يمكنكم شراء مستلزمات رمضان في صندوق من خلال عروض لولو السعودية، بالإضافة إلى عدد من المنتجات الخاصة بمستلزمات المنزل والمطبخ، مع أسعار خاصة وتخفيضات لا مثيل لها، لمدة شهر كامل بدايةً من 2 مارس 2022 وحتى 2 أبريل، كما يقدم لكم لولو هايبر ماركت lulu hypermarket الأجهزة الكهربائية وأجهزة المطبخ في نشرة لوازم رمضان بخصومات كبرى.
عروض لولو ماركت للأجهزة الكهربائية
عروض رمضان 2022 بدأت في جميع فروع لولو هايبر ماركت، وجاءت نشرة تخفيضات مستلزمات رمضان شاملة لعدد كبير من الأجهزة الكهربائية الأساسية في المنزل، لذا فهى فرصة رائعة لشراء الأجهزة المنزلية، خاصةً وأن معظم الأجهزة تشمل أكثر من خاصية في جهاز واحد، فمثلًا يأتي العجان مع محضر الطعام في جهاز واحد من كينوود، ويعمل بقوة 1000 واط، وأيضًا يوجد مطحنة مع خلاط مولينكس، ومن المنتجات المتوافرة أيضًا القلاية الهوائية، التي تقلي الأطعمة المختلفة دون استخدام الزيت، لذلك كنت تبحث عن طريقة لتقليل كميات الزيوت في الطعام يمكنك شراؤها بسعر مميز في عروض لولو هايبر ماركت.
- كينوود محضر طعام مع عجان، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- قلاية هوائية من كينوود، سعة 5.5 لتر، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.
- خلاط مع مطحنة مولينكس، بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 209 ريال سعودي.
عروض رمضان 2022 في لولو
صندوق مستلزمات رمضان يتكون من السلع الغذائية الأساسية من بينها الأرز، أكثر من نوع من الزيوت، طحين، تمر، ومشروبات وحلويات ومنتجات أخرى، وكل ذلك بسعر حصري فقط 99 ريال سعودي، مع كميات أكبر من السلع ومنتجات إضافية مثل السكر فقط بسعر 199 ريال سعودي.
لولو هايبر ماركت
العصائر والمشروبات الباردة من الأساسيات على وجبة الفطور في شهر رمضان المبارك، لذا نجد تخفيضات مارس التوفير في لولو هايبر ماركت، تشمل الخلاطات الكهربائية والعصارات بشكل أساسي، من أكثر من ماركة ومواصفات مختلفة لكل واحدة، وسوف نستعرض معًا تفاصيل أجهزة المطبخ في النقاط التالية.
- عصارة بلاك اند ديكر، بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 239 ريال سعودي.
- خلاط امبكس ومطحنة، 600 واط، بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال سعودي.
- قطاعة مولينكس 400 واط، بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 249 ريال سعودي.
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