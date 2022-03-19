شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية شهر رمضان وعيد الأم 2022

عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون من أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق من الأسواق التي لها دورًا هام في خدمة الكثير من الزبائن والمواطنين في المملكة العربية السعودية وكذلك في جمهورية مصر العربية التي تم وصولهم إلى حوالي مائة مليون وستون عميل، حيث أن سوق بنده يشمل ويتضمن على سجل رائع وقوي يرجع لسنة 1978.

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عروض بنده السعودية

خصومات بنده يكون من ضمن الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هذا الهايبر يحتوي ويتضمن على أقوى المجموعات الكبيرة مع الأعمال المهمة والرائعة التي يتم تواجدها بين كل متجر وشركة في المملكة العربية السعودية وهذا يكون من أجل بناء وتشييد شركة تعتبر من أنجح وأقوى الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن السوق يشمل على أكبر المجموعات القوية التي قد مهدت الطريق لإنشاء وعمل تصورات إيجابية متعددة.

تخفيضات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده على 220 مل من القهوة نوعها ستاربكس تكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم الشوكولاتة المشكلة من النوع جواهر جالكسي مقدار 650 جرام تكون بسعر 39.95 بدلًا من 79.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأسبوعية 85 جرام من الجيلي بنكهة التوت أو الفراولة أو الكرز رويال عدد 4 قطع يكون بسعر 9.95 بدلًا من 14 ريال سعودي.

مسحوق الفانيلا من النوع جرينز مقدار 60 جرام عدد 3 حبات تكون بسعر 12.95 بدلًا من 18.75 ريال سعودي.

50 جرام من الجيلاتين نوعه جرينز يكون بسعر 10.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية