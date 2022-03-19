نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم لشهر رمضان المبارك وتخفيضات العثيم الترويحية التنافسية الرائعة في المقال التالي
عروض العثيم السعودية شهر مارس وعروض رمضان، تقدم أسواق عبدالله العثيم مجموعة كبيرة من العروض خلال شهر مارس بمناسبة عيد الأم واقتراب شهر رمضان المبارك، وستقدم مجموعة كبيرة من التخفيضات على كافة منتجاتها وستظل العروض سارية حتى نفاذ الكمية، وخلال هذا المقال سأتحدث معكم عن هذه العروض خلال هذا المقال وإذا كنت ممن يرغب في الاطلاع على العروض الخاصة بأسواق العثيم فعليكم بمتابعة هذا المقال إلى النهاية.
إليكم تخفيضات العثيم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وخصومات هدية إضافية
أسواق عبد الله العثيم السعودية
أسواق عبدالله العثيم من المولات التجارية المشهورة جدًا والمعروفة في المملكة العربية السعودية، والمنتشرة في السعودية وفي دول الوطن العربي أيضًا ومعروفة ومفضلة لدى كافة مواطنين في دول الوطن العربي المختلفة، وتم إنشاء هذه الأسواق بواسطة عبدالله صالح علي العثيم وهو رجل أعمال سعودي من أكبر وأهم رجال الأعمال في المملكة.
أفضل عروض العثيم الاسبوعية خلال شهر مارس بمناسبة إقتراب شهر رمضان
تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض خلال شهر مارس بمناسبة إقتراب شهر رمضان وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- تخفيضات العثيم مفروم كندوز سعر 144.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين مكعبات كندوز بسعر 154.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية سن كندوز بسعر 154.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم إنتركوت كندوز بسعر 169.95ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين كباب حلة كندوز بسعر 164.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بط طازج بسعر 49.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم أوراك طازج بسعر 44.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم دجاج كامل بسعر 52.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب دجاج كامل بسعر 52.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم وراك رومي بسعر 58.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده جبن رومي بسعر 24.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم أمينة الفرنسي سعر 39.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه شيدر أحمر مستورد بسعر 39.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم جبنة براميلي سادة بسعر 49.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم شيدر أحمر فلفل بسعر 39.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول جبنة براميلي فلفل بسعر 49.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم جبنة ريكفورد مستورد بسعر 39.95 ريال سعودي.
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