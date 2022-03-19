شوف عروض أسبوعية مميزة من أسواق العثيم بأسعار وخصومات مغرية

جهزي خزينك الرمضاني قبل مجئ الشهر الفضيل وتسوقي من أسواق العثيم والتي تقدم عروض كثيرة مختلفة حيث تسعي دئما على أبهار وإرضاء جميع الأذواق، ويقبل الكثير من السعودين والمغتربين على أسواق العثيم تحديداً لكي يتقاضوا أحتياجاتهم الأسبوعية والمنزلية، توفر بالبر يوش الأسبوعي، تشكيلة متنوعة من اللحوم الطازجة، كما تقدم أقل الأسعار على الخضروات والفاكهة.

عروض أسبوعية مميزة من أسواق العثيم بأسعار وخصومات مغرية

يتوافر أيضاً بخصومات رائعة، على السلع التموينية والغذائية، كما يتوافر أيضاً عروض خاصة مميزة 1+1 بقسم المعجنات والبقالة، البعض منا لا يمكنه الاستغناء عن الجبن بوجبه السحور يوجد بالعرض الأسبوعي تشكيلة متنوعة وشهية من الأجبان، يوجد بقسم الأجهزة المنزلية والكهربائية وأدوات المطبخ عروض متنوعة بأرخص الأسعار يستمر العروض لمدة أسبوع كامل بجميع الفروع و حتى نفاذ الكمية.

عروض أجهزة المطبخ من أسواق العثيم

قدر ضغط سعة 9 لتر من السيف بسعر 99.00 ريال.

قدر ضغط جرانيت بيستر سعة 7 لتر، بسعر 99.00 ريال.

قدر ضغط جرانيت بيستر سعة 9 لتر، بسعر 125.00 ريال.

قدر ضغط دايتكس سعة 7 لتر، بسعر 89.00 ريال.

قدر ضغط دايتكس سعة 9 لتر، بسعر 99.00 ريال.

مقلاية هوم وإي 2 حبة، سعر الطقم 55 ريال.

قدر سويت هوم غير لاصق مقاس 28، بسعر 45.00 ريال.

قدر سويت غر لاصق مقاس 30، بسعر 48.00 ريال.

طقم حافظة طعام 3 قطع، سعر الطقم 39.95 ريال.

طقم عشاء أركوبال 19 قطعة، بسعر 49.95 ريال.

قدر بلاك ستون + ستون، بسعر 55.00 ريال.

ترمس شاي مورانا سعة 1 لتر، بسعر 29.00 ريال.