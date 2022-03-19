نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 75% اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية الشاشات والهواتف حتى نهاية مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات 75% اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية الشاشات والهواتف حتى نهاية مارس، حيث يتوفر براون خلاط كهربائي سعة 800 وات 2 لتر باللون الأبيض بسعر 179 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 9 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر برنسيس عصارة حمضيات باللون الأسود بسعر 69 ريال بدلاً من 99 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 4 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى على الجهزة الكهربائية.

خصومات 75% اكسترا الكبرى

يتوفر كينوود عصارة سعة 40 وات باللون الأبيض بسعر 99 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 29%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 5 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى أريتي مطحنة طعام كهربائية لون أرجواني بسعر 59 ريال بدلاً من 239 ريال خصم 75%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 3 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى كلاس برو تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 2499 ريال بدلاً من 4399 ريال خصم 43%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 5299 ريال بدلاً من 12999 ريال خصم 59%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 254 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال، يتوفر ضمن خصومات مارس نصف الثمن كلاس برو تليفزيون 58 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 2199 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 45%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال.

عروض مارس اكسترا الكبرى

يتوفر إتش بي فاميلي 15 إنتل سيليرون سعة 4 جيجا و 128 جيجا حجم 15.6 بوصة باللون الفضي، ضمن عروض مارس اكسترا الكبرى بسعر 1449 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 9.5%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 70 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى آبل آيفون 12 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت باللون الأزرق بسعر 3199 ريال بدلاً من 4049 ريال خصم 21%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً.

خصومات الهواتف اكسترا الكبرى

يتوفر آبل آيفون 13 برو ماكس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت باللون الرصاصي الداكن بسعر 4899 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 6%، ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 235 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر آبل آيفون 11 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت باللون الأصفر الإصدار الجديد بسعر 2599 ريال بدلاً من 3559 ريال خصم 27% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 125 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض مارس اكسترا الكبرى.