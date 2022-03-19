شوف عروض اكسترا للجوالات والأجهزة بتخفيضات عيد الام وشهر رمضان 2022 من موقع اكسترا extra

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الكهربائية مع تخفيضات عيد الأم من إكستر ا وخصومات شهر رمضان المبارك 2022 في السعودية على موقع اكسترا extra الذي يضم أكبر تشكيلة من المنتجات في المملكة، كما يضم الموقع خدمات مميزة يمكن لكل العملاء الإستفادة بها من داخل أي فرع بالسعودية.

عروض اكسترا للجوالات والأجهزة بتخفيضات عيد الام وشهر رمضان 2022 من موقع اكسترا extra

تخفيضات اكسترا اون لاين تضم عدد كبير من أجهزة الجوالات والإلكترونيات الذكية، ومستلزمات المنزل، والتي نعرضها لكم مع تخفيضات عيد الأم وشهر رمضان 2022 اللذات توافق إقترابهما سويًا، ولذا تضاعفت الخصومات المطروحة على الأسعار، ومن هذا المنطلق يعد التسوق في الوقت الحالي هو من أكثر القرارات التي سوف يستفيد العميل منها.

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تقدم اكسترا عروض جديدة مع خصومات شهر رمضان على الجوالات الأكثر طلبًا في متاجر السعودية الإلكترونية، والتي تضم أجهزة اكسترا ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max مع جوالات اكسترا ايفون 12 iphone 12 بكل الإصدارات المتاحة منهما، كما أنه متاح حاليًا على الموقع الرسمي جوال سامسونج جالاكسي ايه 22 samsung galaxy a22 5g مع إصدارات أخرى متنوعة من الجوالات الأكثر مبيعًا.

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يتيح موقع اكسترا الالكتروني أسعار مدهشة لأجهزة اللابتوب الحديثة من هواوي huawei وابل وايسر، بأفضل المواصفات العالمية، مع خصومات حصرية على أسعار الساعات الذكية والسماعات اللاسلكية، بجانب العديد من مكبرات الصوت وأجهزة العناية الشخصية من ماركات متنوعة بخصومات تصل إلى 50%.

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توفر لكم أكسترا مختلف أنواع الأجهزة المنزلية الكهربائية، والتي هي من الأساسيات في كل منزل، حيث تجدون أسعار مخفضة على الغسالات، والثلاجات، والبوتاجازات، مع أجهزة المطبخ العصرية، وكل هذا متاح بتخفيضات وصلت إلى 45%، ومن بينها تجدون كل الماركات الشهيرة في المملكة والرائدة في سوق أجهزة المنزل.

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