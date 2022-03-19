شوف تخفيضات وعروض العثيم على مقاضي رمضان بأسعار مميزة

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احصل على الفرصة التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم ضمن عروض العثيم في أسبوعها الثالث على مقاضي شهر رمضان المبارك على مختلف السلع الغذائية، تجد في أروقة أسواق العثيم كافة ما تحتاج إليه من منتجات محلية ومستورة طازجة ومجمدة بأسعار تنافسية، ومن بين الأصناف المتوفرة عبوات التونة، الأرز البسمتي الهندي، الأرز المصري، ورق العنب، أنواع متعددة من المعلبات واللحوم والأسماك أيضاً هذا بخلاف الكثير من المعروضات التي تجدونها أثناء زيارتكم لأقرب فرع من فروع العثيم مول بخصومات كبيرة. عروض العثيم تستخدم العديد من ربات البيوت مرقة الدجاج لإعطاء نكهة مميزة للأكلات المختلفة، احصلي على ربطة من مرقة دجاج هالي التي تحتوي على 24 قطعة وزن 20 جرام بسعر 8.5 ريال سعودي بدلاً من 11.95 ريال.

احصل على ربطة من بسكويت هالي بالتمر وزن الحبة 20 جرام، تحتوي كل عبوة على 18 حبة وتتكون الربطة من ثلاث علب بسعر 13.95 ريال بدلاً من 17.5 ريال.

صن فليدج كالروز كيس أرز وزن خمسة كيلو جرامات بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 31.25 ريال.

حضري أشهى وصفات المحشي من ورق عنب اميفا وزن 1015 جرام مقابل 13.95 ريال بدلاً من 18.75 ريال. مياه فيكتو النقية ربطة تحتوي على 20 زجاجة سعة الواحدة 330 مل مقابل 5.95 ريال سعودي بدلاً من 9.75 ريال للربطة.

ذرة العثيم حب كامل وزن 340 جرام مقابل 6.5 ريال بدلاً من 9.90 ريال.

احصل على عرض ثلاث حبات من تونة جنتل خفيف بزيت دوار الشمس وزن 185 جرام مقابل 15.5 ريال بدلاً من 9.90 ريال.

ربطة من معجون طماطم فيكتو 8 × 135 جرام مقابل 7.95 ريال بدلاً من 9.5 ريال. أسواق العثيم تقدم أسواق العثيم خصم على زيت زيتون الجوف 500 مل بسعر 17.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال بخصم تسع ريالات.

نور مايونيز ضغاط عرض خاص يحتوي على عبوتين سعة الواحدة 500 مل مقابل 11.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال للربطة. مايونيز حدائق أمريكا عبوة 887 مل بسعر 9.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

كاتشب طماطم حدائق أمريكا وزن 680 جرام مقابل 5.5 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

خليط كيك العلالي وزن 500 جرام مقابل 7.95 ريال بدلاً من 12 ريال للحبة. العثيم مول احصل على ثلاث حبات من مكرونة العلالي وزن الحبة 450 جرام مقابل 8.95 ريال بدلاً من 14.85 ريال.

عرض على قشطة التاج الذهبي ثلاث حبات بسعر 9.95 ريال بدلاً من 18.75 ريال شامبو دوف عناية يومية 2 × 1 عبوة 600 مل بسعر 14.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

صابون صحون فيري بلس ليمون عبوة 800 مل مقابل 8.95 ريال بدلاً من 16.5 ريال للحبة يسمح لكل عميل بأربع حبات فقط ضمن العرض. عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض العثيم على مقاضي رمضان بأسعار مميزة - ثقفني

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