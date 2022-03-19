نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير الأسبوعية على الجوالات والأجهزة المنزلية بخصومات تصل إلى 50% في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية، تكون مكتبة جرير من المكاتب التي تقوم بتقديم أقوى الخصومات الكبيرة التي تكون مصاحبة للعروض الرائعة والمذهلة للغاية، حيث أن هذه المكتبة تكون مكتبة متخصصة في بيع جميع المستحضرات والمستلزمات التي يريدها ويرغب بها كل فرد متواجد في السعودية، وهذا يكون لمناسبة نهاية سنة ماضية وهي 2021، وبداية سنة أخرى جديدة وهي 2022، وكذلك فإن تلك الخصومات والعروض التي تتواجد وتقدم من خلال مكتبة جرير تتوافر بسعر مناسب ومتوافق مع كل فرد في المملكة.
عروض مكتبة جرير بمناسبة عيد الأم خصومات تصل ل 50%
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من المكاتب الكبيرة والشهيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية في السوق المالي وأيضًا المركزي، كما أن تلك المكتبة تتواجد بها كل الاحتياجات والمتطلبات التي يريدها ويرغب بها كل شخص في المملكة العربية السعودية، حيث أن مكتبة جرير قد وفرت كل الألعاب التي يطلبها ويرغب بها كل طفل متواجد ومقيم في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير الأسبوعية
- تنزيلات جرير اليوم على سعر يد التحكم الخاصة باللعب من هواتف الجوال تكون 149 بدلًا من 199 ريال سعودي.
- المسند الخاص بالتليفزيون حجم 75 بوصة يكون بسعر 499 ريال سعودي.
- المسند الخاص بالتليفزيون مع العجلات لحجم يتراوح ما بين 32 بوصة إلى 70 بوصة يكون بسعر 699 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع اتش بي بيزنس 250 جي 7 يكون بسعر 1899 بدلًا من 2099 ريال سعودي.
- سعر رواية ستمر يكون 69 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع اتش بي بافيلون إكس 360 يكون 2 * 1 سعة 256 جيجابايت 4 جي رام بسعر 2549 بدلًا من 2799 ريال سعودي.
- لاب توب من النوع آسوس إكس 515 سعة 256 جيجابايت 4 جي رام يكون بسعر 1899 بدلًا من 2199 ريال سعودي.
- البرواز الخاص بالشهادة إطار بوليسترين باللون الذهبي يكون بسعر 39 ريال سعودي.
- حاملة الشهادة بالإطار المخملي باللون الأسود يكون بسعر 22 ريال سعودي.
- سعر حاملة الشهادة مع الإطار البلاستيكي باللون الأخضر يكون 20 ريال سعودي.
- لوحة الرسم العميقة من النوع فونيكس آرتيستر بالملمس الخشن تكون بسعر 10 ريال سعودي.
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