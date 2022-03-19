نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض جرير ايفون 13 الجديدة.. ألوان مميزة وأسعار مخفضة وإمكانية التقسيط في المقال التالي
أفضل عروض مكتبات جرير السعودية، شهر مارس هذا العام مختلف حيث به العديد من المناسبات ولكن أهم هذه المناسبات هو اقتراب شهر رمضان المبارك ولذلك ستقدم jarir bookstore مكتبة جرير مجموعة كبيرة من العروض على العديد من المنتجات الموجودة بها، وهذه العروض ستكون التخفيضات بها تصل إلى 50% من سعر المنتج الأصلي، وإليكم هذا المقال العديد من العروض الخاصة بمكتبات جرير خلال شهر مارس، وسأتحدث في هذا الموضوع بشيء من التفصيل.
عروض جوالات جرير وتنزيلات عروض جرير ايفون 13 وإمكانية التقسيط المريح
عروض الجوالات في جرير
مكتبات جرير السعودية من المكتبات المفضلة لدى كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنها متميزة عن غيرها من المكتبات حيث أنه من لحظة إنشائها إلى الآن تقدم منتجات متميزة وذات جودة عالية وكان في البداية متخصصة في الأجهزة الإلكترونية والعديد من المنتجات الأخرى، وتحول من مجرد مكتبة صغيرة إلى أكبر وأهم المكتبات في المملكة العربية السعودية.
أفضل عروض جرير للجوالات خلال شهر مارس وعيد الام 2022
تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض بشكل يومي تقريبًا، ولكن كل يوم تكون العروض مختلفة، وعروض هذا اليوم تتمثل في الآتي:
- تقسيط جوالات جرير آبل آيفون 13 سعة 128 جيجا بايت بسعر 3499 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير جوال آبل آيفون 13 سعة 256 جيجا بايت بسعر 3999 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هاتف آبل آيفون سعة 512 جيجا بايت بسعر 5079 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات تليفون محمول آبل آيفون 13 برو سعة 128 بسعر 4699 ريال سعودي.
- كود خصم جرير آبل آيفون 13 برو سعة 256 جيجا بايت بسعر 5199 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم جوال آبل آيفون13 برو سعة 512 جيجا بايت بسعر 6199 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير هاتف آبل آيفون 13 برو سعة 1 تيرا بايت بسعر 7199 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير آبل آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا بايت بسعر 5199 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير تليفون محمول نوعه آبل آيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت بسعر 5699 ريال سعودي.
- عرض جرير جوال آبل آيفون 13 برو ماكس سعة 512 جيجا بايت بسعر 6699 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير هاتف نوع آبل آيفون 13 برو ماكس سعة 1 تيرا بايت بسعر 7699 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون آبل آيفون 11 سعة 64 جيجا بايت بسعر 2399 ريال سعودي.
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