شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 50% لمدة أسبوع أو نفاذ الكمية تسوق الآن

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عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تختص في البيع لكل الكهربائيات والإلكترونيات التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها بسعر قليل يتناسب مع جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية إلى أن ينال ويحصل كل شخص على كل احتياجاته ومطالبه التي يريدها أما أن تكون من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والأدوات المنزلية أيضًا وغيرها، حيث تعتبر تلك الشركة من الشركات المساهمة التي دخلت للسوق المالي والمركزي في المملكة.
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عروض اكسترا الأسبوعية
تكون شركة اكسترا من ضمن الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في تقدم وعرض أقوى الخصومات الكبيرة مع العروض الرائعة والمذهلة للغاية التي تستطيع تلك الشركة توفيرها، وكذلك فأن شركة اكسترا متميزة في تقديم هذه العروض والخصومات بسعر مناسب وملائم مع كل مقيم ومواطن في المملكة، وأيضًا فهي من إحدى الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونية والكهربائيات التي تكون عن طريق التجزئة.
عروض اكسترا السعودية
- خصومات اكسترا الشهرية سعر المكيف الشباك من النوع هاير 21500 وحدة كمبريسور روتاري الحار أو البارد يكون 1599 بدلًا من 2099 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا اليوم المكيف الجداري من النوع جري بولار ماكس 19000 وحدة يدعم الواي فاي البارد أو الحار يكون بسعر 3099 بدلًا من 3799 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية مكيف الشباك من النوع إل جي فريش 18500 وحدة الحار والبارد سعره يكون 1679 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
عروض اكسترا اليوم
- خصومات اكسترا الأسبوعية غسالة الصحون من النوع إل جي مع 14 مكان خاص بالتخزين موتور دايركت درايف باللون الفضي تكون بسعر 3499 بدلًا من 5199 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الشهرية أبل ساعة إصدار نايك من الجيل السابع 45 مللي تدعم جي بي إس من ضوء النجوم مع السوار الخاص بنايك باللون الأسود يكون سعرها 1819 بدلًا من 1969 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية صانعة القهوة التركية ذات إناء واحد من النوع بيكو 220 فولت باللون الأبيض تكون بسعر 459 بدلًا من 559 ريال سعودي.
تنزيلات اكسترا الأسبوعية
- عروض اكسترا الشهرية محضر القهوة من النوع براون من النوع بيور اروما 1100 واط تكون بسعر 229 بدلًا من 349 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا اليوم القلاية بدون زيت من النوع كينوود حجم 5.5 لتر 1800 واط باللون الأسود تكون بسعر 399 بدلًا من 699 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الشهرية ميكروويف من النوع كينوود 700 واط حجم 20 لتر مع خمس مستويات للطاقة باللون الأبيض سعره يكون 399 بدلًا من 449 ريال سعودي.
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