طرق عبقرية لتلميع الخشب والموبيليا.. ستعود الحياة والبريق للخشب وكأنه تم شراؤه الآن

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طرق عبقرية لتلميع الخشب والموبيليا، الكثير من النساء يبتكرن طرق حديثة من أجل القيام بتلميع الخشب والموبيليا، والحصول على أثاث جديد ونظيف، لذا وجدنا أنه لابد من ذكر هذه الطرق لكي تعم الفائدة على الجميع ولكي تتمكن كل سيدة من الحفاظ على الخشب الخاص بها نظيف وجديد وجميل، وأهم هذه الوصفات سوف تتوصل إليها في نهاية المقال.
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طرق تنظيف الخشب
يمكنك اتباع هذه الطريقة من أجل أن تحظى بخشب لامع ونظيف، واذا اردت ان تحصلي على افضل النتائج فعليك إحضار هذه المكونات والقيام بهذه الخطوات:
- إحضار مقدار مناسب من عصير البرتقال، ومن ثم إضافة إليه بعض أنواع الزيوت التي تمتاز برائحة عطرة وتوفير لمعة جديدة على الخشب، ومثال ذلك زيت الورد وزيت جوز الهند.
- نضع كل هذه المكونات على بعضها البعض ونتأكد من أنها امتزجت جيدا ويتم استخدام قطعة من القماش ووضعها في هذا الخليط والبدء بمسح كافة الأشياء التي ترغب في إزالة كافة الأوساخ والأتربة.
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اذا أردت ان تصلي الطريقة الصحيحة في عملية التنظيف في المنزل فعليك القيام بالآتي:-
- حيث أن أول خطوة هي أنه لابد من وضع كمية من الماء على الأرضية أولا وذلك لكي تذوب أي رواسب عالقة بالأرضية وتحتاج لوقت كي يتم إزالتها.
- التوجه باستخدام مناديل أو قطن نظيف من أجل أن يتم استخدامه في عملية المسح.
- كما أنه فيما بعد تحتاج إلى وضع الكحول على القماش المبللة، وذلك في حال تم استخدامها من أجل تلميع الخشب، حيث أن ذلك يعطي لمعة زاهية في الشيء الممسوح.
- ولا بد أيضا من المداومة على إزالة أي أوساخ أو أتربة عالقة، وذلك تجنبا لحدوث بقع يصعب إزالتها فيما بعد.
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