شوف خصومات جراند مارت في السعودية على الجوالات وملحقاتها

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خصومات جراند مارت، إذا أردت تغيير هاتفك الذكي أو شراء آخر لأحد أبنائك أو اقتناء بعض الملحقات والكماليات مثل سماعات الأذن وغيرها أو حتى شراء ساعة ذكية عصرية تتناسب مع سرعة الحياة الجديدة ومتطلباتها فعليك باختيار أوقات وأماكن العروض والخصومات وذلك لتحصل على ما تريد بأقل سعر ممكن والآن متوفر مجموعة من الخصومات على بعض من تلك المنتجات داخل متاجر جراند مارت في المملكة العربية السعودية وصالحة لمدة 5 أيام. خصومات جراند مارت على الجوالات تعددت في الآونة الأخيرة الشركات التي تصنع الهواتف الذكية وأصبح هناك تنافس كبير فيما بينها وكل منهم يسعى لتقديم أفضل المنتجات ليحصل على رضاء العملاء.

وهذا بالتأكيد في صالحنا نحن العملاء حيث أن زيادة العرض من المنتجات ذات المواصفات التي نحتاج إليها مع اختلاف الأسعار يجعل لدينا القدرة على اختيار ما يناسبنا من مواصفات وبالسعر الذي نستطيع تحمله.

عروض وخصومات جراند مارت متنوعة وتقدم هواتف ذكية من مختلف الشركات.

هاتف سامسونج A72 يأتي بمواصفات 12GB + 8GB RAM.

سعر الجهاز 1599 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال.

من سامسونج كذلك جوال A22 فئة 128GB + 4GB RAM بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 869 ريال.

هواتف فيفو كذلك ظهرت على الساحة وأفسحت لها مكانًا في الأسواق، ومن بين العروض خصم على جوال VIVO Y21 T والذي يأتي بمساحة تخزين 128 GB + 4GB RAM وسعره 819 ريال سعودي بعد الخصم. عروض الساعات الذكية كما أن الهواتف الذكية والجوالات مهمة للجميع في عصرنا الحالي أصبحت الساعات الذكية ضرورية كذلك لكثير من الناس.

ومن الجيد جدًا أن تلك الساعات أصبحت متوفرة وبأسعار جيدة، وبالإضافة إلى ذلك توجد خصومات جراند مارت التي ستساعدكم على التوفير أكثر.

ساعة ذكية HW 33Plus Smart Watch فقط بسعر 149 ريال سعودي بعد الخصم.

ساعة ذكية أرى ذات تصميم جذاب ومميز Ravoz Smart Watch بسعر رائع 229 ريال سعودي بدلًا من 289 ريال.

متوفر كذلك من ضمن الإكسسوارت حامل للجوال للسيارة يعمل بالمغناطيس فقط بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 29 ريال.

وسلسلة من سماعات الأذن للهواتف المختلفة سواء عادية أو تعمل بتقنية البلوتوث متوفرة وبأسعار مميزة أيضًا. عمر شويل - جدة خصومات جراند مارت في السعودية على الجوالات وملحقاتها - ثقفني

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