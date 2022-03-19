نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية 19 مارس 2022 تخفيضات شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال هذا المقال عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية والتي عليها إقبال كبير جدا من جميع الأشخاص في مختف مدن المملكة العربية السعودية جده والرياض ومكه قبل أيام من شهر رمضان المبارك للاستفادة من الخصومات حيث تقدم تخفيضات علي جميع السلع الغذائية الرمضانية وجميع الأدوات المنزلية والكهربائية حيث تصل نسبه الخصم الي 50% في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده حيث تستمر هذه العروض حتي الأربعاء فقط كي يستفيد الجميع من تلك التخفيضات فسارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه المحددة.

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية

تشمل عروض بنده جميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال و النساء وما يحتاجه الأطفال أيضا كما تحتوي علي الأحذية الرجالي والنسائي وجميع مستحضرات التجميل والمساحيق أيضا والمنظفات كما تشمل عروض هايبر بنده جميع أنواع المكسرات والبقوليات والبهارات التي تستخدم في الطهي مثل الكمون المطحون بسعر 24.95 ريال سعودي و العدس الأحمر والفاصوليا والفول والقهوة والمكسرات التايلندية بسعر 39.95 ريال سعودي وجميع أنواع المكسرات المشكلة كاللوز وجميع أنواع الجبن والألبان الطازج كامل الدسم.

مجله عروض بنده وهايبر بنده اليوم

تضم أيضا عروض بنده ورق العنب بسعر 12.9 ريال سعودي ومايونيز هاينز بسعر 9.95 ريال سعودي وحليب مبخر وشوفان ابيض ولحم التونا وزيت الزيتون وزيت عباد الشمس أيضا ودجاج دو ومسحوق الكاسترد ومستحضرات التجميل حيث تحتوي علي لوشن فازلين وتحتوي عروض هايبر بنده علي جميع أنواع الأسماك واللحم حيث تقدم في متاجرها سمك المكرونه وسمك البوري وسمك شعور كبير بسعر 24.95 ريال سعودي كما تضم الجمبري بسعر 26.95 ريال سعودي ودجاج أنتاح والشاورما وقطع الدجاج المشكلة.

تحتوي عروض بنده علي باكينغ باودر قليل الصوديوم بسعر 15.95 ريال سعودي و خليط كيك بسعر 9.95 ريال سعودي فقط وفطيره ساده ولقيمات زولابس بسعر 13.95 ريال سعودي وخضار العملاق الأخضر وتونه خفيفه قودي كما تشمل أيضا آيس كريم كون زون وآيس كريم كواليتي وجبن موزاريلا مبشوره بسعر 26.95 ريال سعودي فقط وبطاطس مقليه أيضا كل ذالك بخصومات لا تقبل المنافسة لعملائها المميزين.

"اللهم بلغنا رمضان" هدية لك بمناسبة اقتراب رمضان من موقع (ثقفني)