شوف عروض قوية مغرية من ساكو على الأجهزة المنزلية الكهربائية بخفيضات كبري

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خلاط يدوي، تنظف بكل سهولة، وتتميز بسهولة تخزينها بأي مكان بالمطبخ، تعمل بقوة القوة 160-600واط، متوفرة بسرعتين، شفرة السلاح الفولاذ المقاوم للصدأ، عدد الزبديات 2 قطعة، تعمل بقوة 600 واط، سعة إناء المزج

0.5 لتر، متوفرة بلون أسود، تعمل بقوة 220 فولت، بسعر ادفع 66.33 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.

0.5 لتر، متوفرة بلون أسود، تعمل بقوة 220 فولت، بسعر ادفع 66.33 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد. صانعة ثلج، اللون الرئيسي فضي، تعمل بقوة 150واط، الجهد الكهربائي

220 فولت، من مميزات الجهاز متوفرة شاشة LCD، مقسمة إلى 4 تقسيمات، تنتج 15 إلى 20 كيلو جرام مكعب ثلج في 24 ساعة، من ماركة Homix، سهلة الأستخدام، بسعر 949.00 ريال ادفع 316.33 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد. أجهزة منزلية كهربائية من ساكو مروحة بوكس بلاك أند ديكر، ضمان سنتين، حجم المروحة 30.48سم، مصنوعة من البلاستك، عدد من إعدادات السرعة 3 سرعات، الجهد الكهربائي 220 فولت، تتميز باصدار ضجيج منخفض وضوضاء رياح منخفضة، تعمل بقوة 40 واط، بسعر 139.00 ريال ادفع 46.33 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.

فرشاة تصفيف الشعر BABYLISS بيبي ليس، تعمل بقوة 1000 واط، من مميزاتها تعمل لتجفيف وتصفيف الشعر، تصميم رائع ومضغوط ومقبض نحيف، سهلة الحمل والأستخدم، طول 28.5 عرض 24 ارتفاع 7 سم، تعمل على فرد الشعر المجعد، بسعر 149.00 ريال ادفع 49.66 ر.س فقط على 3 دفعات بدون فوائد.

ماكينة غسيل المفارش بالشامبو، تعمل بقوة 220 فولت، مصنوعة من مادة بلاستيك بولي بروبيلين، اللون الرئيسي أسود ومثلج، تزيل الأوساخ المتراكمة من الأعماق لتنظيف المنزل بالكامل، بسعر 999.00 ريال، ادفع 333.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد. عمر شويل - جدة عروض قوية مغرية من ساكو على الأجهزة المنزلية الكهربائية بخفيضات كبري - ثقفني

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