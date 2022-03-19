طريقة التنظيف الجاف المنزلي للسجاد بالملح.. تخلصي من البقع والأوساخ في دقائق بلا مجهود

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طريقة التنظيف الجاف المنزلي للسجاد بالملح، تعاني كثير من ربات المنازل من طرق تنظيف السجاد الاعتيادية التي لا تساعد على تنظيفه مما يجعل شكله غير جيد وتشعر سيدة المنزل بالإحراج أمام الضيوف إلى جانب عدم أراحتها النفسية عندما تنظر إلى السجاد الخاص بها لذلك سوف نوضح طريقة الملح الفعالة في تنظيف السجاد من خلال هذا المقال.
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طريقة تنظيف السجاد بالملح
يكون للملح دور فعال في تنظيف السجاد، كل ما علينا هو التخلص من جميع الأشياء التي توجد على السجاد من لعب أطفال وورق وأواني ، ونقوم بكنس السجاد بواسطة المكنسة الكهربائية ثم نقوم برش الملح على السجاد في الليل أثناء نوم الجميع، حيث يعمل الملح على امتصاص الرائح الكريهة التي بها ويساعد على جعل السجاد نظيفا.
طريقة تنظيف بقع السجاد بالملح
يعمل الملح بفعالية كبيرة في تنظيف البقع، حيث كل ما علينا هو وضع الملح على أماكن بقع السجاد ونضع بها سائل التنظيف ونتركها لمدة خمس دقائق ثم نقوم بفركها جيدا بالفرشاة أو مسحها بفوطة مبلله ونلاحظ اختفاء البقع التي عليها ومدى نظافتها.
نصائح لنظافة السجاد
- يجب الالتزام بهذه النصائح ومنها عدم دخول المنزل بالحذاء.
- استخدام مفارش الخاصة بالحفاظ على السجاد ويعرف باسم حافظة السجاد.
- استخدام المكنسة الكهربائية بانتظام في إزالة أي أتربة على السجاد حتى لا تتراكم.
- استخدام الملح في تنظيف السجاد للحصول على أروع نظافة.
- تنظيف البقع بشكل فوري عند حدوثها قبل أن تجف.
- استخدام دائما فوطة مبلله لمسح السجاد بها بشكل يومي للحرص على نظافته.
- غسل السجاد بشكل دائم عند تراكم الأوساخ عليه بشكل كبير.
- كما يجب أن يتم التخلص من أي بقايا أو الشوائب تدخل بين خيوط السجاد حتى لا تتراكم الأوساخ بها.
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