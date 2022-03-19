طريقة عمل فانوس رمضان للأطفال في المنزل بالخطوات

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طريقة عمل فانوس رمضان للأطفال، مع اقتراب شهر رمضان المبارك تهتم الكثير من الأمهات بعمل أفضل أشكال الفوانيس المميزة للأطفال حيث تعتبر من أكثر الأنشطة الترفيهية الذي تجعل الأطفال يشعرون بالسعادة وبالتالي بيحب الكبار والصغار تجهيز فانوس رمضان وشرائه ولكن بعض الأمهات تحب تجهيز فانوس رمضان في المنزل بمشاركة الأطفال، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الأدوات المطلوبة لتجهيز الفانوس فيه في المنزل بالخطوات.
طريقة عمل فانوس رمضان
يتم تجهيز ورق شفاف أو صفائح من الإسفنج من الألوان المفضلة وشريط ثقيل عريض ومقص وصمغ وخرز لتزيين الفانوس.
طريقة تجهيز الفانوس
- في الخطوة الأولى يتم اختيار التصميم المفضل لديك ليتم تجهيز الفانوس على حسب الشكل المفضل ثم يتم طباعته ثم البدء بعمل مخطط تصميم على ورق الشفاف.
- في الخطوات التالية يتم قص الجوانب بشكل جيد بإستخدام المقص وترك مسافة يتم وضع السلم على الجانبين بعد ذلك يتم وضع ورق الشفاف عليه والضغط عليه ويترك حتى يجف تماما.
- بعد ذلك يتم لصق كل جانب مع حتى يصبح مصباح كاملا.
- يتم تجهيز قطع ورق سوداء ويتم تخطيط الجزء الداخلي قبل لصقها ثم استخدام الإسفنج لطلاء الجزء الأسود باللون الأزرق الداكن أو اللون المفضل لديك.
- بعد ذلك يتم تزيين فانوس بالأوراق المفضلة والألوان السائلة حتى يصبح مميزة ويمكن استخدام الخيط الصوف أو الشربات لإنشاء فانوس مميز .
- يمكن وضع بعض الخرز من خلال استخدام الغراء ليتم تثبيتها وعمل فتحتين من الأعلى ووضع عليه أي إشكال مميز ة من فستان خلال الفاتحة ليتم تعليقه.
- يوجد الكثير من الأدوات التي يمكن استخدامها في تزيين الفانوس حتى يصبح مميز وجميل كويس ويحبه الأطفال.
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