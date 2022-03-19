طريقة عمل فانوس رمضان للأطفال في المنزل بالخطوات

طريقة عمل فانوس رمضان للأطفال، مع اقتراب شهر رمضان المبارك تهتم الكثير من الأمهات بعمل أفضل أشكال الفوانيس المميزة للأطفال حيث تعتبر من أكثر الأنشطة الترفيهية الذي تجعل الأطفال يشعرون بالسعادة وبالتالي بيحب الكبار والصغار تجهيز فانوس رمضان وشرائه ولكن بعض الأمهات تحب تجهيز فانوس رمضان في المنزل بمشاركة الأطفال، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الأدوات المطلوبة لتجهيز الفانوس فيه في المنزل بالخطوات.

طريقة عمل فانوس رمضان

يتم تجهيز ورق شفاف أو صفائح من الإسفنج من الألوان المفضلة وشريط ثقيل عريض ومقص وصمغ وخرز لتزيين الفانوس.

طريقة تجهيز الفانوس