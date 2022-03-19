نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة اسعار ياميش رمضان 2022 في مصر والسعودية بالأنواع والتفاصيل الكاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قائمة اسعار ياميش رمضان 2022 في مصر والسعودية، يبحث معظم الناس عنها، لأنها جزء أساسي من مراسم استقبال الشهر المعظم في كل بيت عربي، ووجودها يشعر أصحاب البيت ببهجة دخول رمضان، فكيف يكون رمضان بدون أطباق الخشاف وصواني الحلويات المختلفة، وبمجرد إطلاق مدفع الإفطار يندفع الكبير والصغير يبحث عن الياميش بمختلف أنواعه، لطعمه اللذيذ وارتباط الصائمين نفسيا به في شهر رمضان، ولفوائده الجمة للصائم وخاصة البلح.

قائمة اسعار ياميش رمضان 2022

أسعار الياميش ليست ثابتة، ولكنها تختلف من مكان إلى آخر، حسب جودة المنتج، ونوعه وحجم بعض الأنواع، وبلد المنشأ بالنسبة للأنواع المستوردة.

قبل الشراء يجب على المستهلك المعرفة الجيدة، للأنواع والأسعار حتى يقوم باتخاذ قرارات رشيدة بالنسبة للشراء، ولا يتملكه شعور الندم بعد ذلك للتسرع في قرارات الشراء.

اسعار الياميش في مصر ٢٠٢٢

تختلف أسعار الياميش في رمضان على النحو التالي:-

البلح النصف جاف (التمر)، سعر العبوة يتراوح من ٨ إلى ١٥ و٣٠، حسب وزن العبوة.

سعر البلح الجاف العالي الجودة، اللازم لتحضير الخشاف، الأساسي على مائدة الإفطار المصري، ١٥ جنيه للكيلو.

الزبيب المصري الصنع ٣٥ جنيه للكيلو، وسعر النوع الإيراني منه يصل إلى ٨٠ جنيه.

سعر عبوة العين جمل المقشر الربع كيلو ٦٠ جنيه، وسعر البندق المحمص ٤٣ جنيه لعبوة نفس الوزن.

علبة الكاجو ذات وزن الربع كيلو، بسعر ٦٠ جنيه.

سعر كيلو اللوز بدون تقشير، ٩٧ جنيه.

كيلو البندق بقشره، ٩٧ جنيه.

مقدار كيلو عين الجمل حصى بدون تقشير، ٩٧ جنيه.

علبة المشمشية (المشمش المجفف)، سعرها ٢٣ جنيه.

عبوة القراصيا ( فاكهة البرقوق مجففة)، سعرها ١٤ جنيه لوزن الربع كيلو.

مقدار عبوة التين المجفف، وزنها ٣٠٠ جرام، بسعر ٢٥ جنيه للكيلو.

سعر قمر الدين السوري، للفة الواحدة، وزنها ٤٠٠ جرام، يبدأ السعر من ٢٢ إلى ٣٠ حسب الشركة المُصنعة.

لفة القمر الدين مصرية الصنع، ذات وزن ال ٤٠٠ جرام، ١٢ جنيه.

العرقسوس ٤٠ جنيه للكيلو الواحد.

الكركديه الأسواني المتميز، ١٠٠ جنيه للكيلو الواحد.

التمر الهندي عبوة وزنها ٤٠٠ جرام، بسعر ٢٠ جنيه.

جوز الهند المبشور الممتاز، ٦٠ جنيه للكيلو الواحد.

الفول السوداني المقشور، الذي يستخدم في الحلويات، وحشو المعجنات الحلوة، ٣٦ جنيه للكيلو.

اسعار الياميش في السعودية 1443

من الممكن حصر أسعار بعض أنواع الياميش في السعودية كالتالي:-

سعر البلح الجاف العالي الجودة ٤٨ ريال، المتوسط الجودة ٣٢ ريال، ومتاح نوع في متناول الجميع سعره ١٠ ريال.

أما سعر الأرز البسمتي، يختلف حسب النوع والجودة، يوجد أنواع بسعر ٦٠ ريال للكيلو، وأصناف أخرى بسعر ٣٠ ريال للكيلو.

الجوز الأمريكي المنشأ، يصل سعره إلى ستين ريال.

الزبيب الذهبي الطويل الحبة، عالي الجودة، ١٧ ريال.

الليمون المجفف (اللومي)، الذي يستخدم في العديد من المأكولات، وأغراض الطبخ المختلفة، مثل عمل الكبسة وغيرها، ١٧ ريال للكيلو.

الكزبرة الحبوب الكاملة، الغير مطحونة، سعر ١٩ ريال.

خليط من أنواع مختلفة من البهارات، مطحونة طحن ناعم، ٣٤ ريال.

جوز الهند المطحون، ٢٠ ريال.

دقيق السميد الذي يتم استخدامه في عمل صواني البسبوسة، وحلويات أخرى مثل ليالي لبنان والرواني، سعر الكيلو للنوع الخشن منه ٦ ريال.

سعر كيلو الجريش، ٦ ريال للكيلو الواحد.

تم عرض باستفاضة كافة أنواع الياميش، وقائمة لأسعارها كل نوع وسعره، حتى يكون متاح أمام المشتري كافة الخيارات ليختار كيفما يشاء، جعله الله رمضان مليء باليمن والبركات على أمة الإسلام.