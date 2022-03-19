نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي على اساليب تثبيت ورفع تركيز البرفان لاربع ايام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البرفان من الاحتياجات الأساسية التي لا يتم الاستغناء عنها بشكل نهائي وذلك ما جعل للبرفان مكانة معروفة ورفيعة في كافة الأسواق كما أنه حصل على اهتمام بالغ ويبحث الكثيرون عن الطريقة التي يتم بها تثبيت البرفان واستطعنا من خلال مقالنا التالي الخطوات التي يتم اتباعها من أجل تثبت البرفان.

خطوات تثبيت البرفان

هناك الكثير من الخطوات التي يمكن اتباعها بأكثر من مكون لتثبيت البرفان وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الخطوات:

يتم الوضع البرفان على الجسم قبل أن يتم ارتداء الملابس منعًا لحماية الملابس من الضرر وذلك الأمر ينشط العطر من خلال حرارة الجسم وبالتالي سيبقى على الجسم لأطول فترة ممكن.

يفضل أن يتم رش البرفان بدلًا من أن يتم فركه وذلك لأن فركه يفتت العطر وبالتالي يجعل رائحته مختلفة عما كان عليه في البداية.

يتم ترطيب البشرة بالاعتماد على المرطبات الخالية من العطور قبل أن يتم وضع العطور وذلك لأن العطر يظل على البشرة الدهنية لفترة أطول من الجافة.

الحصول على فرشاة الشعر ثم يتم رش البرفان عليها وبعد ذلك يتم تمريرها على الشعر بشكل منتظم وذلك ما سيجعل الرائحة تفوح لفترة طويلة.

يفضل أن يتم اختيار الأماكن المناسبة من أجل رش البرفان وبالتالي سيثبت لفترة طويلة من الزمن هذه الأماكن تكمن في كلًا من التالي ثنايا الملابس أو ذيل الفستان أو الجاكيت من داخله.

يمكن أيضًا أن يتم تبليل قطعة من القطن بالبرفان ثم يتم توزيعه على جيوب الملابس من أجل أن يتغلغل البرفان في نسيج الملابس بصورة كاملة.

خطوات جعل رائحة العطر نفاذة وفواحة:

وضع البارفان بعد الاستحمام على الفور

هناك الكثير من الخبراء الذين يفضلون رش البرفان بعد الاستحمام على الفور وذلك التوقيت مناسب لأن المسام تكون فيه مفتوحة.

ترطيب البشرة قبل وضعه

يفضل استخدام الكريم المرطب قبل وضع البرفان

رش العطر في أماكن النبض

يفضل أن يتم وضع العطر في أماكن النبض بالجسم وتدعى بالمناطق الحارة وهذه المناطق هي خلف الأذنين وخلف المرفقين والركبتين والمعصمين والرقبة.