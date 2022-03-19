نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات تصل لــ50% على الهواتف المحمول في جرير jarir السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة الجرير أو مكتبة الجرير كما يطلقون عليها من أهم أماكن التسوق الإلكتروني وأهم متاجر بيع الجملة والتجزئة أيضا ويوجد المقر الرئيسى لشركة الجرير في مدينة الرياض والتي أصبحت شركة مساهمة في عام 2002 ميلاديا والجدير بالذكر أن شركة الجرير أو مكتبة الجرير كما يطلقون عليها قد تأسست في عام 1974 ميلاديا وكانت مجرد مكتبة صغيرة متخصصة في الأدوات المكتبية واليوم قد أصبح رأس مال شركة الجرير ما يزيد عن مليار ريال سعودي، وتقدم شركة الجرير دائما عروض وخصومات على جميع منتجاتها وسنتعرف اليوم إلى بعض من هذة العروض التي تمتاز بها شركة أو مكتبة الجرير.

عروض مكتبة الجرير على أجهزة الهواتف المحمول

جوال أبو رينو 7Z يتوافر بسعة تخزين 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام مزود بخاصية 5G متوفر بلون أسود كوزميك بسعر 1499 ريال سعودي وبالإضافة إلي هدية قيمة بقيمة 1298 ريال سعودي، تمتاز هواتف أبو رينو بسرعتها الفائقة وسعته التخزينية الكبيرة.

جوال أبل أيفون 12 سعة تخزين 128 جيجا بايت 5G متوفر بلون أزرق جذاب ويوجد عليه خصم 9% ليصبح سعره بعد الخصم 3199 ريال سعودي بالإضافة إلي هدية بقيمة 350 ريال سعودي، وتعد جميع هواتف الأبل بكل إصداراتها من الهواتف النقالة الذكية ولا يحتاج إلى صيانة مع طول عمره مثل باقي الهواتف.

عروض مكتبة الجرير على الكاميرات الذكية

تعد من أهم الأجهزة المستخدمة في عصرنا الحالي وهي كاميرات المراقبة الرقمية الذكية والتي أصبحت ضرورية في كل المتاجر والأسواق والشركات الكبرى والمدارس وأيضا المنازل لتوفير عنصر الأمان والحماية، وقد تخصصت أسواق مكتبة الجرير بعرض أفضل أنواع كاميرات المراقبة الذكية بأنواعها المختلفة.

كانون أي أو إس 4000 دي إن أي كاميرا إحترافية 18 MP مستشعر سي إم إس بسعر 1579 ريال سعودي بدلا من 1689 ريال سعودي وبهذا تكون قد وفرت من العروض والخصومات مبلغ قدره 110 ريال سعودي وأيضا توجد هدية على الكاميرا بمبلغ 178 ريال سعودي.

إيرفيز cbw كاميرا فل إتش دي قابلة للإمالة وتتوفر بها خاصية التوصيل بالواي فاي متوافقة مع أجهزة أي أو إس وأندورويد متوفرة بسعر مغري جدا 399 ريال سعودي.