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تجهيزات وتفريزات رمضان تعتبر من أكثر الأمور التي توفر جهد ووقت كثير علي جميع الأمهات، وربات البيوت، خاصة في العزائم، ولكن بعض السيدات لا تعرف كيف تجهز لرمضان، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال تجهيزات وتفريزات رمضان. تجهيزات الدجاج لشهر رمضان: تجهيز الفراخ لعمل الشاورما، قومي بتقطيع صدور الدجاج التي تريدين تحضيرها، ثم قومى بتقطيعها إلى شرائح رفيعة ومتوسطة الطول.

ضيفي ربع كيلو من شرائح البصل، الطماطم، والفلفل الرومي إلى كيلو صدور الدجاج.

وزعي ملعقة متوسطة من الملح، وربع ملعقة كبيرة بهارات دجاج، ورشة من الكاري، وربع ملعقة من الكركم، ورشة فلفل أسود، وأربع ملاعق صغيرة من الزبادي، وملعقة عصير ليمون، ونصف ملعقة كبيرة من الخل إلى خليط الدجاج.

اخلطي خليط شرائح الدجاج جيدا، ثم قسميه حسب الرغبة في اكياس الثلاجة، ثم اغلقي الأكياس جيدا، ثم ضعيها في الفريزر لحين الاستخدام. اعداد الدجاج المشوي: قومي بإحضار المقدار التي تريدين تجهيزه من أفخاذ الدجاج والدبابيس، ثم اغسليهم جيدا بالماء والليمون، ثم قومي بتصفيتهم.

ضيفي بصلة كبيرة مفرومة، وربع كوب كبير من الطماطم المفرومة، وعشرون جرام من الصلصة الجاهزة، وملعقتان صغيرتان بهارات دجاج، رشة من الملح، ونصف ملعقة كبيرة فلفل أسود، وملعقة كبيرة عصير ليمون إلى الدجاج.

قلبي جميع المكونات حتى يتبل الدجاج جيدا، ثم اتركيه جانبا لمدة ربع ساعة، ثم قسمي الدجاج حسب الرغبة في أكياس الثلاجة، ثم ضعيهم في الفريزر لحين الاستخدام. اعداد الدجاج البانية: احضري ٥٠٠ جرام من شرائح صدور الدجاج، ثم ضعيها جانبا.

اخفقي ثلاث حبات من البيض مع رشة كبيرة فلفل أسود، وملعقة كبيرة من اللبن جيدا، ثم ضعيهم جانبا.

امزجي كأس كبير من الدقيق مع خمسون جرام من النشا، ونصف ملعقة كبيرة بهارات دجاج، ونصف ملعقة كبيرة كمون جيدا، ثم ضعيهم جانبا.

ضعي شرائح الدجاج في خليط البيض، ثم ضعيها في خليط النشا والكمون، حتى تتغلف من جميع الجوانب.

وزعي شرائح الدجاج في وعاء مسطح، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ستون دقيقة، ثم ضعيها في أكياس الثلاجة داخل الفريزر لحين الاستخدام. عمر شويل - جدة متضيعيش يومك في المطبخ وحضري تفريزات رمضان ٢٠٢٢ - ثقفني

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