نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية طريقة عمل مصيدة للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التخلص من الذباب والنمل الصراصير في المنزل بسهولة يعاني الكثير من الأشخاص في منازلهم من مشكلة الذباب والناموس، وخاصة عند النوم مما يجعل الأمر مزعجا، فيلجؤون إلى المبيدات التي تحتوي علي مواد سامة مما يسبب خطر على أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، ولا يستطيع جميع الأفراد شراء المصيدة الجاهزة، لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم الطريقة التي يمكن أن تحضيرها في المنزل بأبسط المكونات ودون أي تكاليف.

مكونات تحضير مصيدة الذباب بالمنزل

والأن سوف نوضح لكي المكونات التي تحتاجيها لعمل مصيدة بالمنزل، بمكونات سهلة وبسيطة وتوجد في جميع المنازل، وسوف نوضحه لكم في النقاط التالية.

في البداية نحتاج أن نحضر شريط سوليتب.

زجاجة كولا فارغة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

قلم للتحديد.

سكين مطبخ.

طريقة عمل المصيدة

يمكن أن يمثل الذباب مشكلة سواء في الداخل أو في الشرفة أو في الحديقة. في حين أن العديد من الأنواع المختلفة من المصائد والسموم متوفرة في المتاجر العامة إلا أنها تحتوي غالبًا على مواد كيميائية لها رائحة كريهة وضارة بالصحة يعتبر الذباب جيدًا بالنسبة للحشرة ولكن عندما يتم هجمة العديد من الذباب يصبح من الصعب السيطرة على الموقف وبعدما تعرفنا على مكونات عمل المصيدة والتي تعتبر سهلة وبسيطة إليكم طريقة تحضير المصيدة والتي تكون بأقل وقت وجهد موضحه كالتالي.

نقوم برسم خط على منتصف الزجاجة، ثم نقوم نقوم بقص الزجاج إلي نصفين.

نحضر كوب من الماء المغلي ونضعه في نصف الزجاجة السفلي.

نبدأ في أضافة ملعقة الخميرة ونصف كوب السكر جيدا.

نغطي الزجاجة من أعلى بكيس من البلاستيك مع عمل ثقوب وبمجرد أن يقترب الذباب من الزجاجة ويشم رائحة الخميرة بالسكر سوف يموت.

وبذلك نكون حضرنا مصيدة للذباب في المنزل بأقل التكاليف وبمكونات بسيطة يمكن أن تغير الزجاجة كل 10 أيام.

طرق أخري لطرد الذباب

كما أنه يوجد طرق سهلة تساعد على طرد الذباب من المنزل موضحة كالتالي:

العطور: حيث يعتبر الرزاز المتطاير من المواد العطرية يساعد على طرد الذباب.

بالإضافة إلى الشمس والهواء: حيث لا بد من تعريض المنازل للشمس والهواء النقي يساعد على عدم تواجد الذباب بالمنزل.

ازرع الأعشاب والزهور وتأكد من وضعها في مكان ما في منزلك وحيث ترغب في قضاء بعض الوقت في الهواء وفي الحديقة وخارج المنزل لإبعاد الذباب عن منزلك يمكنك أيضًا وضع أواني الأعشاب إذا وصلت إلى المنازل التي يمكن أن يصد المناطق الرئيسية في المطبخ بما في ذلك الأعشاب والزهور التي يمكن أن تصد الذباب وتشمل: الذباب يكره النعناع البري والخزامى والريحان والقطيفة والخزامى وأوراق الغار.

لا يحتاج البشر إلى القيام بكل البصق والقيء للحصول على العناصر الغذائية من الطعام لكن لعاب الإنسان ينتج عصارات هضمية وهو إنزيم يسمى الأميليز يقوم بهضم بعض الخبز أثناء مضغه تحلل الأميليز النشويات غير المذاق إلى سكريات بسيطة قابلة للمذاق مثل الجلوكوز هذا هو السبب في أنه كلما زاد مضغ الخبز أصبح أحلى.

التخلص من الذباب بالخميرة

يمكن استخدام الزيوت الأساسية لصد الذباب لأنها تكره رائحة الذباب وإبعادها يمكن استخدام الزيوت العطرية مثل اللافندر أو النعناع أو الريحان أو القرنفل أو الليمون أو غيرها لعمل رذاذ طارد للذباب عن طريق ملء عبوة رذاذ بالماء وإضافة كمية مناسبة من الزيت العطري ورش الخليط الناتج حول مدخل المنزل والداخل في المطبخ ، يجب السماح بإعادة الرش بانتظام للحفاظ على تأثيره احتفظ بالعبوة في مكان مناسب بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

في كوب اخلطي ملعقة صغيرة من السكر مع نصف كوب من الماء الدافئ. أضف ملعقة من الخميرة الجافة إلى خليط الماء والسكر قلبي الخليط جيدًا حتى تظهر الفقاعات قم بتغطية الزجاج بالكامل بالبلاستيك ثم نقوم بعمل ثقوب في الغطاء البلاستيكي للكوب حتى نتمكن من السماح للذباب بالدخول إلى الكوب من خلال تلك الثقوب تأكد من أن الثقوب صغيرة حتى لا يهرب الذباب من الخليط مرة أخرى.

سخني خل التفاح أولًا ثم صبيه في البرطمان أضيفي قطرتين من سائل غسيل الأطباق ثم ضعي الفاكهة في المزيج وغطي البرطمان بمخروط يمكن صنعه من الورق رائحة هذا المزيج تجذب الذباب وتدفعهم إلى البرطمان حيث تلتصق بفقاعات الهواء في سائل غسيل الأطباق وهي مصيدة فعالة وسهلة التحضير.

أسباب وجود الصراصير في المنزل

فتحات ضيقة وشقوق في المنازل والجدران والأسقف ابحث عن أماكن جيدة للاختباء مثل: الثلاجات ، والأدراج تحت الخزانات والأدراج المعتمة والمناطق التي قد لا تكون نظيفة تحت الأحواض. الوصول عن طريق الحقائب وحقائب الظهر وحاويات الشحن التي تجلب الأشياء إلى المنزل بالإضافة إلى أنابيب الصرف الصحي العادية ، هناك فتحات وجدران مشتركة بين المنازل لتسهيل الانتقال من منزل إلى آخر وإيجاد ما يكفي من الطعام والمأوى.

يبيع بعض البائعين أعواد البخور ولفائف البخور كطريقة لصد البعوض أو قتله لكنها عادة لا تحتوي على بخور خام قد ينتهي الأمر بالسترونيلا أو النباتات الأخرى كطاردات نظرًا لأن البخور يحترق بسهولة وسرعة فقد لا ينتشر في جميع أنحاء المنزل أيضًا رائحته طيبة لكنك لن تكتفي بصد البعوض لذلك لا يمكن اعتبار البخور وسيلة فعالة لصد البعوض ومن الأفضل استخدام بدائل أخرى مثل: زيت الليمون أو السترونيلا أو النعناع.

سواء في المنزل أو في الشرفة أو الحديقة يمثل الذباب مشكلة تُباع العديد من الفخاخ والبخاخات في المتاجر لكنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة وغير سارة ومهددة للصحة تعتبر الخفافيش المتطايرة مفيدة إذا كان هناك ذبابة واحدة فقط لكنها ليست مفيدة في حالة وجود العديد من الذباب واحدة من أفضل الطرق الطبيعية للتعامل مع الذباب هي صنع الفخاخ الخاصة بك في بضع خطوات سريعة يمكنك التحكم في المشكلة والتخلص من كل ذبابة في المنطقة المجاورة.

عجينة التخلص من النمل

هناك 3 مكونات فقط ستحتاج: سكر ، ماء ، صودا الخبز ، ضع الكثير من السكر والكثير من صودا الخبز في وعاء ثم أضف الماء تدريجيًا مع التحريك حتى تصبح العجين لزجًا استعد قدر الإمكان خذ عجينة صغيرة وضعها في زوايا المطبخ وفي الخزائن حيث يتكاثر النمل ينجذب النمل إلى الرائحة السكرية المنبعثة من المعجون قبل أن يموت من سم صودا الخبز المميت إذا كان لديك حشرات غير النمل فلديك أيضًا عجينة يمكنها قتل حشرات المنزل بسهولة.

أسباب ظهور النمل في المنزل

عادة ما يدخل النمل الموائل بحثًا عن الطعام أو التعشيش حتى الكميات الصغيرة من الطعام مثل فتات الخبز لطعام الحيوانات الأليفة يمكن أن تجذب أجزاء النمل الكادح يعد النمل جزءًا من طاقم التنظيف في الطبيعة: فهم يبحثون بكفاءة عن الطعام ويخرجونه من جميع أنحاء المنزل المشكلة هي أن الناس في بعض الأحيان لا يريدون مساعدتهم ربما لاحظت أن النمل يأتي إلى الداخل كثيرًا في الصيف حيث تكون معظم الحشرات أكثر نشاطًا خلال الأشهر الأكثر دفئًا.

يمكن استخدام طعم آخر مثل شرائح التفاح أو قطعة من اللحم أو ملعقة من النبيذ يمكن إضافة مزيج آخر من الماء والعسل ويجب وضع أحد العناصر في الزجاجة مع المزيج السابق. أعدت من قبل يضاف الخل الأبيض لأنه يبعد الحشرات غير المرغوب فيها عن مصيدة الذباب. ضع الزجاجة في مكان مشمس واترك الفاكهة أو اللحم يتعفن مما يزيد من احتمالية دخول الذباب إلى المصيدة يمكنك التنفس في الزجاجة بشكل متكرر حتى ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون أو يمكنك فرك الزجاجة بقوة بين يديك لتوليد مزيد من الحرارة بعد أن يتراكم الذباب في الزجاجة تخلص منها واصنع أخرى.

يعد الذباب من أقوى الحشرات وأكثرها انتشارًا في جميع الأماكن ويتكاثر الذباب بسرعة كبيرة لأن بيضه يستغرق يومًا واحدًا فقط ليفقس حتى يفقس مائة يرقة. الذباب ليس له معدة لأن الذباب يفرز مادة إنزيمية في طعامه قبل الأكل والتي يتم امتصاصها بعد ذلك في أنبوب في الجسم ثم مباشرة إلى مجرى الدم أظهرت بعض الدراسات أن الذباب يحتوي على مجموعة من المضادات الحيوية التي يمكن استخدامها لعلاج الأمراض التي يمكن أن تنقلها إلينا هذه الذباب ، مثل الملاريا والسالمونيلا والسل.

أضرار الذباب والناموس بداخل المنزل

من الأمور التي يعاني منها العديد من الأشخاص في المنازل الخاصة بهم هي مشكلة الذباب والناموس خاصة عند النوم وهذا بالطبع يجعل الأمر مزعج للغاية بالنسبة لجميع الأسر لذلك يلجئون دائما إلى استخدام المبيدات التي تحتوي على مواد سامة للغاية وهذا بالطبع له العديد من الأضرار بالنسبة لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهناك العديد من الأفراد التي لا تستطيع شراء مصيدة الجاهزة، لذلك سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة سهلة وبسيطة للغاية من أجل تحضيرها في المنزل بأقل المكونات الممكنة.