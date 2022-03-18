وصفة رهيبة لتنظيف دهون وحروق البوتاجاز والفرن بسرعة الصاروخ

مع دخول شهر رمضان الكريم تبحث الكثير من السيدات عن طرق مختلفة لتنظيف المطبخ وخاصة طرق تنظيف البوتاجاز، وتعد الدهون والإتساخات المتراكمة على سطح البوتاجاز وعيونه وحوامله من أصعب الدهون التي تواجه ربة المنزل في التنظيف ولكن اليوم سوف نقدم لكى عزيزتي المرأة طرق سهلة وفعالة لتنظيف البوتاجاز بالكامل وهي بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

وصفة تنظيف البوتاجاز وعيون البوتاجاز

المكونات

نصف كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من سائل تنظيف الأطباق.

2 معلقة كبيرة من ملح الليمون.

ماء ساخن.

كيس من البيكنج بودر الخاص بالمخبوزات.

طريقة الاستخدام

في وعاء كبير نقوم بوضع الماء الساخن ونضع عليها نصف كوب من الخل ونضيف إليه معلقتين كبار من ملح الليمون ثم نقوم بإضافة كيس من البيكنج بودر وأخيرا نضع نصف كوب من سائل تنظيف الأطباق ونقوم بمزج جميع المكونات ونقيم الخليط إلى جزئين، جزء نضع به عيون البوتاجاز ونتركها في هذا الخليط من ربع ساعة إلى نصف ساعة، ثم نقوم بإحضار زجاجة مزودة ببخاخ ونضع بها الجزء الأخر من الخليط ونقوم برش البوتاجاز بالكامل وتركه لمدة ربع ساعة، ثم نحضر سلك المواعين ونقوم بمسح البوتاجاز به وسوف تلاحظين أن الدهون والإتساخات المتراكمة على سطح البوتاجاز تنزع بكل سهولة ويسر ثم بواسطة قطعة قماش نظيفة نقوم بمسح البوتاجاز بالكامل وتجفيفه ثم نقوم بتظيف عيون البوتاجاز بنفس الطريقة وسوف تلاحظين أنها أصبحت كالجديدة.

وصفة تنظيف فرن البوتاجاز

المكونات

كوب من الخل.

نصف كوب من ملح الليمون.

معلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

نصف كوب من سائل تنظيف الأطباق.

ماء ساخن.

طريقة الاستخدام

في وعاء كبير نقوم بإضافة المكونات السابقة ونقوم بمزجها جيدا ثم يتم نزع الزجاجة الداخلية من الفرن والتي تكون مثبتة بمسامير والتي تكون مليئة بالدهون العنيدة جدا ونضع عليها معلقة من ملح الليمون ومعلقة من بيكربونات الصوديوم ومعلقتين من الخل ونتركها بهذا الخليط لمدة ربع ساعة، ثم بواسطة أسفنجة نقوم بغمسها فى الخليط ونقوم بدعك الفرن من جميع جوانبه وبقطعة قماش نظيفة نقوم بمسحه وتجفيفه.