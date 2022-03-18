نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض بنده اليوم السبت 19 مارس 2022 رمضان كرمه زيادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده اليوم والتي تتضمن أجود السلع الغذائية الهامة لكل مواطن في المملكة العربية السعودية حيث أن هناك الآلاف من الأشخاص ينتظرون هذا العرض المميز في كل أسبوع كي يستفيد من الخصومات التي تقدمه بنده من خلال مجله عروضها حيث يبحث عدد كبير عبر محرك البحث جوجل لمعرفه مجله العروض كي يتعرفوا علي الأدوات الكهربائية والمنزلية والسلع الرمضانية التي تستمر لفتره محدوده فقط.

عروض بنده اليوم

تتضمن عروض بنده وهايبر بنده اقوي الخصومات في وقت ارتفاع الأسعار علي جميع السلع الغذائية حيث أن بنده تقدم أجود السلع الرمضانية مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي لا يتبقي عليه سوي أيام معدوده فقط فعليكم بالمسارعة في الحصول علي المنتجات والأدوات الكهربائية والجوالات وشاشات التليفزيون والأدوات المنزلية والملابس والمساحيق ومستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء أيضا حيث ينتهي العرض الأربعاء القادم فسارعوا قبل نفاذ الكميه.

مجله عروض بنده السبت

تحتوي عروض بنده علي باكينغ باودر قليل الصوديوم بسعر 15.95 ريال سعودي وخليط كيك بسعر 9.95 ريال سعودي فقط وخليط الفطر وأيضا التونه الخفيفة وشوربه الدجاج بالشعيرية وأرز بسمتي هيلا وأيضا قطع الدجاج كريم الكر اميل والمكرونه والطحين بجميع أنواعه والزبد الطبيعي الغير مملح والبرتقال أيضا.

تشمل عروض بنده الجبن بجميع أنواعه حيث تقدم لعملائها جبنه البقرات الثلاثة بسعر 9.95 ريال سعودي وجبن هايلاند دوبل كريم وجبن عكاوي استرا بسعر 29.95 ريال سعودي وجبن دوبل كريم بالحبة السوداء وأيضا لبنه تركيه وخليط الزبد الغير مملح وأيضا الفول المدمس المصري والفواكه أيضا.

كما تحتوي أيضا علي شوكلاته مشكله بسعر 39.95 ريال سعودي ومكرونه ايطاليانو بسعر 16.95 ريال سعودي وزيت الزيتون البكر وخليط حلوي الكراميل ونشاء الذره وجيلي بسعر 25.95 ريال سعودي فقط والسمك البوري بسعر 22.95 ريال سعودي وسمك المك رونه بسعر 6.95 ريال سعودي وكنعد كبير بسعر 54.95 ريال سعودي وجمبري المزرعة وشعور كبير بسعر 24.95 ريال سعودي.

وزبادي كامل ادسم من المراعي بسعر 11.95 ريال سعودي وايضا الزبادي اليوناني وحليب طويل الأجل بسعر 22.95 ريال سعودي كما تحتوي علي جبنه كريمه مطبوخه وجبن شيدر والجبن الرومي المصري وجبن فيتا كاما الدسم وودجاج دو وصدور دجاج كبيره بسعر 22.95 ريال سعودي فقط والشوفان الابيض ودجاج سيارا.

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