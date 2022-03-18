نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لولو ماركت عروض رمضان 2022 مارس التوفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة لولو ماركت عروض رمضان 2022 تخفيضات شهر مارس المميزة بمناسبة أقتراب شهر الخير، اقوي صفقات التوفير على السلع الرمضانية، والغذائية، الطازجة والمعلبة، والمبرده، تتميز أسواق لولو ماركت بجودة منتجاتها المستوردة، والمحلية، تقدم الآلاف الأصناف من أنحاء العالم، يتوفر بها كل مايحتاح إليه المنزل العربي، يشارك عملائه الكرام المناسبات المختلفة، سواء رمضان، أو الأعياد والدراسة، عروض مستمرة على مدار العام بأقل الأسعار.

لولو ماركت عروض رمضان 2022

الفواكة والخضروات من الأطعمة الأساسية التى لا غناء عنها، سواء تناولها مباشرة، أو كنوع من المشروبات الطازجة، أو تحضير أشهر المأكولات منها، فوائدهما مذهلة للصحة، البدنية والنفسية والجمالية، بجانب مذاقهم الرائع، قسم الطازج في لولو ماركت مميز جداً، يشتمل على أصناف فريدة من نوعها، على سبيل المثال الكلمينتين الأسابني سعر الكيلو ب 5،95 ريال، المانجو الفاكهة الصيفية الشهية جداً سعر الكيلو ب 11،95 ريال.

الثوم مضاد حيوي طبيعي يقضي على الميكروبات والفيروسات التى تهاجم الجسم، ويمنحه الحماية اللازمة لمقاومة الأمراض، بجانب المذاق المميز الذي يمنحه للطعام الذي يضاف إليه، سعر العلبة مقشر صيني ب 5،95 ريال.

عروض رمضان لولو هايبر ماركت

منتجات الألبان من الأجبان وزبادي وحليب من الهام تناوله يومياً، سواء في وجبة الأفطار الصباحية في الأيام العادية، أو السحور خلال شهر رمضان، حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة خلال ساعات الصيام الطويلة، والعناصر الغذائية الهامة، الجبنة الدنماركي من أشهي وأفضل الأنوع سعر الكيلو موزاريلا ب 26،90 ريال، والشيدر الإنجليزي ب 36،90 ريال.

سعر كيلو رومي مدخن سيارا ب 69،90 ريال.

كيلو جبن كرات ب 39،90 ريال.

اسعار ياميش رمضان لولو ماركت

المكسرات والياميش يزيد الأقبال عليها مع دخول شهر رمضان، فتناولها على مائدة الأفطار من العادات الرمضانية المتعارفه، في معظم البلاد العربية، هذا الأسبوع يتوفر تشكيلة مميزة من منها وبأسعار رائعة ومنها كيلو مشكل مكسرات ب 29،90 ريال، زبيب أسود اللون لتزين أطباق الحلوة الشهية ب 13،90 ريال.

يتوفر كاجو ني لأصحاب الحميات الغذائية ب 49،90 ريال هندي، أما المحمص بالقشر ب 52،90 ريال.