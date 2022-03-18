شوف عروض العثيم الأسبوعية بتخفيضات رمضان 2022 على السلع الغذائية والأجهزة

وفر عند شراء السلع الغذائية من عروض العثيم في ظل تخفيضات رمضان 2022 السارية في جميع فروع العثيم ماركت، فتأتي نشرة العروض تحت شعار “عُروضنا تغنيك وتُكثر مقاضيك”، لتشمل كافة المقاضي الشهرية للمنزل السعودي، وتستمر العروض حتى يوم 22 مارس المقبل أو حتى نفاذ الكميات المتاحة، وتشمل العديد من منتجات الأجهزة الكهربائية الصغيرة، والتي لا غنى عنها في المطبخ السعودية، كما تشمل العروض أفضل وأجود المنتجات ضمن فئة السلع الغذائية بحيث يتمكن المواطن من اختيار كل ما يحتاجه بأقل الأسعار، وخاصةً في عروض رمضان 1443 بالسعودية، والتي تتنافس في عرض تخفيضاتها جميع متاجر السعودية الكبرى.

عروض العثيم الأسبوعية بتخفيضات رمضان 2022

نستعرض في النقاط التالية أوفر أسعار السلع الغذائية المقدمة في التخفيضات الأسبوعية من العثيم ماركت، ومنها أرز بسمتي الوليمة، وزن الكيس 10 كجم، وأيضًا معجون الطماطم الذي يدخل في تحضير معظم أنواع الصلصات للمكرونة والأطعمة المختلفة، وأيضًا أطعمة الشوفان المناسبة لمن يريدون تقليل وزنهم أو الحفاظ عليه، وإليكم تفاصيل العروض.

1 كجم بطاطس بسعر 1.25 ريال سعودي بدلًا من 2.75 ريال سعودي.

شوربة هالي بالشوفان الأبيض، وزن 400 جرام، بسعر 2.95 ريال سعودي بدلًا من 6.50 ريال سعودي.

أرز الوليمة 10 كجم، بسعر 54.95 ريال سعودي بدلًا من 80.95 ريال سعودي.

16 عبوة معجون طماطم لونا، وزن 135 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 21.90 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم للأجهزة الكهربائية

تضم عروض الأجهزة الكهربائية في العثيم ماركت مجموعة من المنتجات التي يكثر استخدامها في المطبخ لإعداد الطعام بشكل أسهل وفي أقل وقت، ويوجد عرض على خلاط كينوود المزود بمطحنتين، وأيضًا قطاعة الخضراوات لتحضير السلطات بسهولة، وتتوافر مقلاة كهربائية للبطاطس سعة 6.5 لتر، وعصارة حمضيات لإعداد العصائر الطبيعية في المنزل، وأجهزة طهي الأطعمة كالفرن الكهربائي والميكروويف، وننتقل إلى تخفيضات الأجهزة المنزلية التي تقدمها لكم أسواق العثيم بأفضل جودة وأقل سعر، مثل مكواة فيليبس، والنقاط التالية تتضمن أسعار المنتجات.

فرن كهربائي كليك اون، 48 لتر، بسعر 249 ريال سعودي.

قلاية هوائية من هومر، سعة 2.6 لتر، بسعر 169 ريال سعودي.

قطاعة خضراوات من كينوود، بسعر 89 ريال سعودي.

خلاط كينوود مع 2 مطحنة، بسعر 139 ريال سعودي.

تمتعوا بتلك العروض المتاحة لفترة محدودة، واستفيدوا من خصومات رمضان 1443هـ في أسواق العثيم بالسعودية مع المزيد من التخفيضات الأسبوعية.