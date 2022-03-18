شوف بخصومات مميزة خلال مارس أقوى عروض عيد الأم من مجله بنده Panda

تقدم مجله بنده Panda خلال شهر مارس أقوى عروض عيد الأم بداية من عروض بنده اليوم لفترة محدودة على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية، وعلى الإلكترونيات بأنواعها، كما هناك كثير من الخصومات الأخرى بجميع أقسام بنده ماركت Panda market لفترة محدودة، وسوف نوفيكم تفاصيل خصومات جميع الأقسام من خلال هذه المقالة.

عروض بنده اليوم بكل فروعهم من مجلة بنده الأسبوعية Panda

تنزيلات حصرية متنوعة اليوم بكل فروع بندة ماركت Panda market في مدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: عرض خاص على سعر مربى حلواني، وخصم آخر منهم على سعر العسل الطبيعي من الشفاء بحجم الكيلو، وعرض آخر منهم على سعر شبيهة القشطة من المراعي، وغيرهم من خصومات على أسعار الحليب المكثف المحلى من المراعي، وتنزيلات أخرى بالفروع على أسعار السبرينج رول من الوليمة، وعلى سعر شرائح الملفيه العجينة الهشة من ماركة الولية، وكذلك خصومات أخرى منهم على أسعار منتجات أخرى من الوليمة.

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توجد كثير من الخصومات الحصرية على أسعار كثير من السلع والمنتجات، ومنهم: خصم مميز على سعر خليط كيك بلزيري، وتنزيل آخر منهم مايونيز هاينز بنكهات مختلفة، وتنزيلات أخرى بالفروع على أسعار شراب الشعير من موسى، وغيرهم على اسعار العبوات الاقتصادية من سكر الاسرة، وعلى اسعار شراب التوت المركز من تونو، وغيرهم من خصومات على أسعار العسل الطبيعي من الزهور البرية من المراعي من قطفة البرسيم.

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تنزيلات متنوعة أخرى بكل فروع بندة لهذا الأسبوع، ومنهم: خصم خاص على سعر دجاج الفقيه، وخصم آخر منهم على سعر صدور الدجاج الطرية من رويال، وغيرهم من خصومات على أسعار دجاج دو، وعلى سعر مربعات البف بيستري العشر قطع، وغيرهم من عروض على أسعار الجبنة الشيدر الكريمية القابلة للدهن من ماركة المراعي، وعرض آخر منهم على سعر الجبنة المربعات من ماركة كيري، وعرض آخر منهم على سعر العدس، والفول، والحمص من زين.