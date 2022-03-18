نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض العثيم اليوم السبت 19 مارس 2022 أسعار لا تقبل المنافسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية علي عروض العثيم اليوم في جده والرياض والمدينة ومكه والتي تعد من العروض المميزة لعملائها حيث ينتظرونها في كل أسبوع بشغف للاستفادة من منتجاتها وخصوماتها التي تقدمها علي سلعها الغذائية من وفواكه وخضروات مستحضرات تجميل والمنظفات والأدوات الكهربائية بخصم 50% تقريبا في جميع أسواق ومتاجر عبد لله العثيم في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم علي أجود أنواع المنتجات من مواد غذائية حيث تقدم جميع أنواع المعلبات الرمضانية الهامة لكل منزل كما تضمن أيضا اقوي التخفيضات علي الملابس بمناسبه اقترب عيد الأضحى ملابس رجالي وجميع أنواع الأحذية الخاصة بالرجال والنساء أيضا حيث أن هذا العرض يستمر حتي الأربعاء فقط فسارعوا في الاستفادة قبل نفاذ الكميه وانتهاء العرض من جميع أسواق العثيم.

مجله عروض العثيم السبت

تحتوي مجله العروض علي الفواكه والخضروات واللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك كما تتضمن أيضا جميع الأجهزة الإلكترونية كالجوالات والشاشات التليفزيونية بجميع أنواعها واحجماها كما تقدم أيضا جميع أنواع المشروبات والتمر السكري والبسكويت المصري وغيره من المنتجات والتي سنقدمها لكم من خلال هذا المقال كي تتعرفوا علي جميع المنتجات وتسفيدنا من الأسعار التي لا تقبل المنافسة.

تتضمن عروض العثيم المعلبات بأسعار لا تقبل المنافسة تونه قودي ناعمه بسعر 11.95 ريال سعودي وتونه قودي خفيف بسعر 6.95 ريال سعودي وخليط بيتي كروكر بسعر 19.95 ريال سعودي وصلصة البرجر ومايونيز قودي والحلويات المشكلة حيث نقدم بلح الشام والبسبوسه والكنافه بال قشطه والمكسرات حيث تحتوي علي جوز الهند والزبيب والقهوة العربي.

تأتي عروض أسواق العثيم علي جميع المعلبات حيث تحتوي علي خلطه زدني بيتزا الايطاليه بسعر 6.75 ريال سعودي فقط وبزاليا خضراء بسعر 3.95 ريال سعودي والفراولة بسعر 7.95 ريال سعودي وصدور الدجاج لاتينا بسعر 62.95 ريال سعودي فقط .

كما تقدم أيضا عروض العثيم السبت الموافق 19 مارس الطماطم المقشرة وأيضا الأرز بجميع أنواعه حيث تحتوي عروض العثيم علي أرز هالي سيلا بسمتي بسعر 49.95 ريال سعودي وزيت الزيتون وزيت فيكتو مطور مياه هالي وجميع أنواع الفواكه حيث تحتوي علي الكيوي والجوافه والفراولة المعلبة بسعر 3.75 ريال سعودي.