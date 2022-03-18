شوف أقوى عروض لولو هايبر العملاقة على الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة بخصومات هائلة بمناسبة شهر رمضان لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر مازالت مستمرة بأقوى الخصومات والتخفيضات في مختلف متاجرها في المملكة العربية السعودية على مختلف السلع الغذائية والأجهزة المختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وعيد الأم. كما تسعد جميع عملائها بتوفير مستلزمات رمضان سواء سلع أوجهزة تتميز بجودتها وماركاتها العالمية كالهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية بأسعار مميزة لن تجدها سوى في متاجر المميزة وكل عام وأنتم بخير. أقوى عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية بتخفيضات مذهلة خصم 400 ريال على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 أف أي من الجيل الخامس، يعمل بنظام أندرويد 11، وشاشة 6.41 بوصة. كما يحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت، ورام بدقة 8 جيجا بايت. أما الكاميرة فبها ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12+8+12 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 32 ميجا بكسل. بسعر 2599 ريال بدلاً من 2999 ريال سعودي.

احصل على خصم 250 ريال على هاتف شاومي مي 11 لايت من الجيل الخامس. حيث أن مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بات، والعشوائية سعتها 8 جيجا بايت رام، ومقاس الشاشة 6.55 بوصة. بسعر 1399 ريال بدلاً من 1599 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر العملاقة على الأجهزة الكهربائية خصم 100 ريال على سوبر جنرال مكيف سبليت، مزود ب 1800 وحدة بارد فقط. بسعر 2249 ريال بدلاً من 2249 ريال سعودي.

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اشتري شيفلاين مقلاة شواء، بمقاس 28 سم. بسعر 49 ريال بدلاً من 89 ريال سعودي، ووفر 40 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر العملاقة على الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة بخصومات هائلة بمناسبة شهر رمضان لا تفوتها LULU - ثقفني

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